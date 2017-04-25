В Исландии нашли барана-единорога

Владелица животного Эрла Тори Олафсдоттир рассказала о том, что рога барана срослись воедино и разветвляются лишь в самом конце. Женщина предполагает, что это мутация, ведь у родителей барана было по два рога.

Теперь местные жители, которые живут неподалеку фермы, приезжают к Олафсдоттир, чтобы поглядеть на необычного барана, получившего кличку Эйнхирнингур, что переводится как «Единорог».

«Рога растягивают его морду, особенно возле глаз, поэтому у него всегда малость удивленный вид. Он немного похож на людей, которые сделали подтяжку лица», — рассказывает владелица «единорога».

Она также утверждает, что баран имеет очень спокойный нрав, но иногда у него случаются стычки с другими баранами.