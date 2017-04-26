В вагонах метро заменят наклейки на электронных табло над дверьми
Работы по замене наклеек в подвижном составе будут завершены до конца апреля.
Работы по замене наклеек в подвижном составе будут завершены до конца апреля.
В вагонах метро заменят наклейки на наддверных электронных табло. Об этом m24.ru рассказали в
«С 17 апреля в поездах 740-й и 760-й серий началась замена наклеек на наддверных электронных информационных табло. Особенность новых наклеек в том, что они закрывают большую часть светового индикатора, оставляя лишь одну конкретную точку для каждой станции», — пояснили в
Новые наклейки на электронных табло начали расклеивать в вагонах на Кольцевой,
«Пассажирам московского метро станет ещё проще воспринимать информацию о текущем положении поезда на линии. Единственная мигающая точка подскажет, какая станция будет следующей, а станции, уже оставшиеся позади, будут обозначены статично горящими точками», — заключил собеседник m24.ru.