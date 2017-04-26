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00:33 (мск), источник: m24.ru

В вагонах метро заменят наклейки на электронных табло над дверьми

Работы по замене наклеек в подвижном составе будут завершены до конца апреля.

Источник: Москва 24

В вагонах метро заменят наклейки на наддверных электронных табло. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе метрополитена. Обновлять электронных табло начали в вагонах «Русич», «Ока» и «Яуза», курсирующих на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Филевской, Бутовской и Калининской линиях. Работы по замене наклеек в подвижном составе будут завершены до конца апреля.

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«С 17 апреля в поездах 740-й и 760-й серий началась замена наклеек на наддверных электронных информационных табло. Особенность новых наклеек в том, что они закрывают большую часть светового индикатора, оставляя лишь одну конкретную точку для каждой станции», — пояснили в пресс-службе.

Новые наклейки на электронных табло начали расклеивать в вагонах на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Филевской, Бутовской и Калининской линиях. Заменить все наклейки планируют до конца апреля.

«Пассажирам московского метро станет ещё проще воспринимать информацию о текущем положении поезда на линии. Единственная мигающая точка подскажет, какая станция будет следующей, а станции, уже оставшиеся позади, будут обозначены статично горящими точками», — заключил собеседник m24.ru.

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