СМИ: Секретная служба не станет наказывать слишком настойчикого ухажера дочери Обамы
30-летний Джейр Нилтон Кардосо направлен на психиатрическое обследование.
30-летний Джейр Нилтон Кардосо направлен на психиатрическое обследование.
TMZ подтвердил, что Секретная служба направила незадачливого ухажера на психиатрическое обследование. Мужчина
10 апреля агентам Секретной службы пришлось принудительно выставить за дверь Кардосо, который проник на четвертый этаж здания в
Секретная служба выяснила, что во время президентства Барака Обамы задержанный неоднократно пытался проникнуть в Белый дом. Агенты провели с Кордосом беседу в его доме в Бруклине, в ходе которой заметили у мужчины признаки психического расстройства. После этого он был направлен в клинику на психиатрическую экспертизу.
Старшая дочь Барака Обамы участвовала минувшей зимой в акциях протеста против строительства трубопровода Dakota Access Pipeline на землях племени индейцев сиу в штате Северная Дакота. В январе Малия стала гостьей фестиваля независимого кино Sundance в