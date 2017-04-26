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03:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Девушка из Приморья стала победительницей конкурса «Российская красавица-2017»

Анна Гришко обошла своих соперниц, завоевав сразу два титула.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 апреля, PrimaMedia.

Анна Гришко из Уссурийска победила в престижном конкурсе красоты «Российская красавица-2017», который завершился в Москве. Обойдя своих соперниц из разных регионов страны, Анне удалось завоевать сразу два титула — «Российская красавица» и «Мисс бикини», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

Из Приморья на конкурс в Москву отправились две девушки — Анна Гришко из Уссурийска и Анастасия Мазур из приморской столицы. Анастасия завоевала титул «Мисс Инстаграм», а Анне удалось обойти своих конкуренток и стать победительницей конкурса.

Анне 17 лет, и она 1,5 года занимается в модельном агентстве «GML model» в Уссурийске, которое является единственным представителем конкурса «Российская красавица» в Приморье.

— Конкурс «Российская красавица» — один из самых престижных конкурсов красоты. На Дальнем Востоке мы проводим конкурс уже во второй раз. Анна стала победительницей краевого этапа конкурса, который прошел в марте во Владивостоке, поэтому получила право участвовать в следующем этапе. Анна представляла не только Уссурийск, но и весь Приморский край. Поэтому это большая гордость для нас. Хочется отметить, что нашим, приморским девушкам, реально победить, надо просто не бояться участвовать, — рассказала директор модельного агентства «GML model» Марина Голубева.

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