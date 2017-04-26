Конфликт инвестора и археологов парализовал раскопки на Почтовой площади в Киеве
Археологи прекратили раскопки на Почтовой площади
Археологи прекратили раскопки на Почтовой площади
Историческая находка находится на глубине 5−6 метров от уровня современного Киева. Раскопана только часть старых улиц. Идеально сохранены водопровод, гидрозащитные постройки и даже деревянные лестницы, которыми тогдашние горожане спускались к реке Почайна. Несколько лет назад выделить деньги на исследование и сохранение выявленного археологического клада обещали и тогдашний министр культуры Вячеслав Кириленко, и мэр Киева Виталий Кличко.
От идеи построить
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко обещает повлиять на инвестора, однако просит археологов также не тянуть с выполнением обещанного. «Мы обязываем инвестора оплатить долг перед археологами, не затягивать по финансированию своих обязательств. Но здесь мяч на стороне археологов, которые должны нам предоставить концепцию музея, которая на сегодня, к сожалению, еще не представлена», — заявила она.
Однако, археологи отказываются говорить о «мифической концепции», пока не решена вполне реальная проблема с застройщиком. Последний хочет сворачивания научных исследований и возвращения к
Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты