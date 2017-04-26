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09:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Готовность двух строящихся в Иркутске школ превышает 70%

Готовность строящихся корпусов школ № 64 и 66 в Иркутске составляет более 70%.

Об этом 25 апреля 2017 года в ходе визита мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на строительные площадки сообщил руководитель УКСа города Илья Кручинин.

Напомним, к 1 сентября завершится строительство в Иркутске основного корпуса школы № 64 на управлении ГЭС и начальной школы № 66 по улице Ленская. Строители ведут отделочные работы. За лето предстоит их закончить, завезти оборудование и мебель, провести благоустройство прилегающей территории.

Строящийся пристрой школы № 64 рассчитан на 550 мест. По размерам он значительно превышает существующее здание образовательного учреждения. Именно он после сдачи станет основным зданием школы. Сейчас в имеющемся здании мест для учеников катастрофически не хватает. Дети учатся в коридорах, в соседнем доме творчества и школе поблизости. Директор школы и родители более десяти лет добивались строительства нового здания. В новом корпусе школы будет актовый зал на 325 мест, большой спортивный зал, просторные кабинеты.

Корпус начальной 66-й школы готов на 78%. Рассчитан от на 250 мест. Как пояснил Илья Кручинин, в здании уже завершены черновые отделочные работы. На следующей неделе начинаются работы по благоустройству.

Срок сдачи обоих объектов — конец июля. Как уточнил Илья Кручинин, работы идут согласно графику, задержек не ожидается. На строительство школьных корпусов из бюджета города выделено более 640 млн рублей.

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