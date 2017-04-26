Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Европе

Общее число заболевших составляет более 4 тыс. человек, а наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии, отметили в ведомстве.

«В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.