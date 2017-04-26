Приморцы, добровольно сдавшие оружие, избегут уголовного наказания

Владивосток, 26 апреля, PrimaMedia.

30 приморцев, добровольно сдавшие в правоохранительные органы оружие и боеприпасы, в 2016 году получили денежное вознаграждение из краевого бюджета. За сданное оружие выплачено более 1,1 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации директора краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрия Леонова, в 2016 году из территориальных органов внутренних дел в ведомство поступило более 30 материалов для осуществления выплаты вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения.

«Граждане сдали 21 единицу гражданского огнестрельного оружия, более 2 тысяч патронов, 13 кг взрывчатых веществ, а также несколько гранат и снарядов», — отметил Дмитрий Леонов.

Всего за сданное оружие выплачено более 1,1 млн рублей.

Директор департамента также отметил, что при добровольной сдаче оружия проходит процедура проверки для исключения наличия совершенного преступления при его приобретении.

«Прежде чем человеку выплачивается вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверочные мероприятия, чтобы выяснить, не совершено ли с помощью этих предметов вооружения преступление, а также каким путем оно попало к нынешнему владельцу», — подчеркнул Дмитрий Леонов.

Напомним, государственная программа Приморского края «Безопасный край» направлена на повышение безопасности, в том числе охраны жизни, здоровья, личной безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств, укрепление законности и правопорядка на территории Приморского края. Что касается пункта в части добровольной сдачи оружия, то планируется, что благодаря программе к 2018 году в Приморье снизится количество преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, до 136 единиц.