Батарейное кладбище в Иркутске закрыли для новых захоронений
Батарейное кладбище в Ленинском округе Иркутска закрыли для новых захоронений.
Батарейное кладбище в Ленинском округе Иркутска закрыли для новых захоронений.
Соответствующее постановление администрации Иркутска 23 марта 2017 года подписал мэр Дмитрий Бердников. Согласно документу, новые захоронения запрещены, однако разрешено делать подхоронения на свободные участки рядом с ранее умершими родственниками или супругами.
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