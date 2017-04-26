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09:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Батарейное кладбище в Иркутске закрыли для новых захоронений

Батарейное кладбище в Ленинском округе Иркутска закрыли для новых захоронений.

Соответствующее постановление администрации Иркутска 23 марта 2017 года подписал мэр Дмитрий Бердников. Согласно документу, новые захоронения запрещены, однако разрешено делать подхоронения на свободные участки рядом с ранее умершими родственниками или супругами.

Как 26 апреля «Байкал Инфо» рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, сейчас муниципальные бесплатные участки для захоронений горожан выделяют только на Ново-Ленинском кладбище. Кроме того, купить участки для захоронений можно на Марковском, Смоленском и Пивоваровском кладбищах, расположенных в Иркутском районе. Подробнее о кладбищах можно прочитать в Иркипедии.

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