Батарейное кладбище в Иркутске закрыли для новых захоронений

Соответствующее постановление администрации Иркутска 23 марта 2017 года подписал мэр Дмитрий Бердников. Согласно документу, новые захоронения запрещены, однако разрешено делать подхоронения на свободные участки рядом с ранее умершими родственниками или супругами.

Как 26 апреля «Байкал Инфо» рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, сейчас муниципальные бесплатные участки для захоронений горожан выделяют только на Ново-Ленинском кладбище. Кроме того, купить участки для захоронений можно на Марковском, Смоленском и Пивоваровском кладбищах, расположенных в Иркутском районе. Подробнее о кладбищах можно прочитать в Иркипедии.