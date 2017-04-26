В школах в Хабаровском крае объявили пожарную тревогу

Это мероприятие брандмейстеры провели накануне профессионального праздника, 368-ой годовщины со дня образования пожарной охраны России, и в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Во время учебной тревоги заместитель начальника Специального управления ФПС № 24 МЧС России Владимир Гладенко провел со школьниками и их преподавателями инструктажи и беседы по вопросам соблюдения мер безопасности. Также были проверены знания алгоритмов действий при угрозе или возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Вслед за этим заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части № 2 города Юности Роман Митюков продемонстрировал правила работы с огнетушителем, первичным средством пожаротушения, которые есть в каждом учебном заведении и не только. «Такие практические тренировки позволяют повысить уровень безопасности в школах, сформировать у ребят ответственное отношение к пожарной безопасности и осторожности при обращении с огнём. Кроме этого в ходе учебных эвакуаций оценивается и подготовка педагогического состава к нештатным ситуациям, ведь от их правильных действий зависит жизнь учеников. Ведь успеть всем покинуть здание школы в считанные минуты — это результат четкой и слаженной работы всех, и взрослых и детей.

По результатам учебных тренировок все участники с поставленными задачами и водными справились на оценку «хорошо».

В качестве награды за успешную работу начальник специальной пожарно-спасательной части № 1 Евгений Копец для всех присутствующих продемонстрировал возможности пожарной техники, пожарно-техническое вооружение, рассказал о тушении пожаров и других навыках и умениях, которыми обладают профессиональные пожарные.

Улугбек Тимуридов.