В школах в Хабаровском крае объявили пожарную тревогу
В общеобразовательных школах № 24 и 36 города
В общеобразовательных школах № 24 и 36 города
Это мероприятие брандмейстеры провели накануне профессионального праздника, 368-ой годовщины со дня образования пожарной охраны России, и в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном ГУ МЧС.
Во время учебной тревоги заместитель начальника Специального управления ФПС № 24 МЧС России Владимир Гладенко провел со школьниками и их преподавателями инструктажи и беседы по вопросам соблюдения мер безопасности. Также были проверены знания алгоритмов действий при угрозе или возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Вслед за этим заместитель начальника специальной
По результатам учебных тренировок все участники с поставленными задачами и водными справились на оценку «хорошо».
В качестве награды за успешную работу начальник специальной
Улугбек Тимуридов.