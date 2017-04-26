В Красноярске стартовал автопробег «Поздравь ветерана с победой»

Сегодня в 8 часов утра команда из 21 человека (журналисты, депутаты, офицеры, студенты, представители Почты России) отправились в двухдневный автопробег, организованный редакцией газеты «АиФ на Енисее».

В этом году команда отправилась в западном направлении: Красноярск — Емельяново — Ачинск — Боготол — Тюхтет — Большой Улуй — Новобирилюссы — Красноярск, где планирует лично поздравить около 150 ветеранов Великой Отечественной войны. По пути они заезжают и в небольшие поселки, где проживают ветераны, чтобы поздравить и вручить подарки. А также журналисты записывают истории живых свидетелей той войны.

Путь автопробега по традиции стартовал от Мемориала Победы, где участники возложили цветы к Вечному огню, прошли маршем со знаменем Победы, а депутаты сказали команде напутственные слова.

«Это мероприятие стало доброй традицией. И я очень рад, что каждый из нас несёт идеологию победы нашего народа, не допускают пересмотра уроков истории. Мы становимся свидетелями того, что в некоторых странах поднимается неонацизм и это недопустимо. Мы должны помнить кровавые страницы истории и это мероприятие одно из них. Благодарю всех, кто не остаётся в стороне, — говорит Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы.

«Сложно переоценить этот праздник для каждого из нас, главное, чтоб мы помнили о великом подвиге нашего народа, о жертвах, которые понесла каждая семья, рассказывали об этом детям, внукам, чтобы память была жива. Желаю вам душевных встреч с ветеранами, откровенных разговоров и ярких впечатлений», — пожелал Вячеслав Зырянов, депутат Законодательного собрания края, который впервые не смог лично принять участие в автопробеге.

В настоящее время они уже готовятся поздравить ветеранов в Емельяново.

Напомним, пятый год подряд, накануне праздника 9 Мая редакция газеты «АиФ на Енисее» совместно с краевым филиалом «Почты России», Красноярским Домом офицеров, Сибирским федеральным университетом при поддержке депутатов Заксобрания и администрации губернатора края проводит акцию «Поздравь ветерана с Победой!».

С помощью наших читателей и партнёров за четыре года мы побывали в 25 районах и 65 населённых пунктах на западе, севере и юге края и лично поздравили около тысячи участников войны, вручая им подарки.