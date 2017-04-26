Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Самолет с российским министром экстренно прервал вылет
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
06:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске стартовал автопробег «Поздравь ветерана с победой»

Команда отправилась на запад Красноярского края, чтобы поздравить 150 ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Reuters

Сегодня в 8 часов утра команда из 21 человека (журналисты, депутаты, офицеры, студенты, представители Почты России) отправились в двухдневный автопробег, организованный редакцией газеты «АиФ на Енисее».

В этом году команда отправилась в западном направлении: Красноярск — Емельяново — Ачинск — Боготол — Тюхтет — Большой Улуй — Новобирилюссы — Красноярск, где планирует лично поздравить около 150 ветеранов Великой Отечественной войны. По пути они заезжают и в небольшие поселки, где проживают ветераны, чтобы поздравить и вручить подарки. А также журналисты записывают истории живых свидетелей той войны.

Путь автопробега по традиции стартовал от Мемориала Победы, где участники возложили цветы к Вечному огню, прошли маршем со знаменем Победы, а депутаты сказали команде напутственные слова.

«Это мероприятие стало доброй традицией. И я очень рад, что каждый из нас несёт идеологию победы нашего народа, не допускают пересмотра уроков истории. Мы становимся свидетелями того, что в некоторых странах поднимается неонацизм и это недопустимо. Мы должны помнить кровавые страницы истории и это мероприятие одно из них. Благодарю всех, кто не остаётся в стороне, — говорит Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы.

«Сложно переоценить этот праздник для каждого из нас, главное, чтоб мы помнили о великом подвиге нашего народа, о жертвах, которые понесла каждая семья, рассказывали об этом детям, внукам, чтобы память была жива. Желаю вам душевных встреч с ветеранами, откровенных разговоров и ярких впечатлений», — пожелал Вячеслав Зырянов, депутат Законодательного собрания края, который впервые не смог лично принять участие в автопробеге.

В настоящее время они уже готовятся поздравить ветеранов в Емельяново.

Напомним, пятый год подряд, накануне праздника 9 Мая редакция газеты «АиФ на Енисее» совместно с краевым филиалом «Почты России», Красноярским Домом офицеров, Сибирским федеральным университетом при поддержке депутатов Заксобрания и администрации губернатора края проводит акцию «Поздравь ветерана с Победой!».

С помощью наших читателей и партнёров за четыре года мы побывали в 25 районах и 65 населённых пунктах на западе, севере и юге края и лично поздравили около тысячи участников войны, вручая им подарки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дети на переезде. Почему столкнулись поезд и школьный автобус под Омском
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
SpaceX осуществит запуск спутника для американской разведки
В России могут запретить алкоэнергетики
Эсминец США избежал столкновения с иранским боевым кораблем
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь