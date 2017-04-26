Аномальная жара до +25 продлится в Новосибирске двое суток
Синоптики обещают с 26 по 27 апреля жаркую погоду с максимальными температурами +20…+25 градусов, без осадков, сообщает
Синоптики обещают с 26 по 27 апреля жаркую погоду с максимальными температурами +20…+25 градусов, без осадков, сообщает
Аномальная жара до +25 продлится в Новосибирске двое суток, сообщает
Синоптики обещают с 26 по 27 апреля жаркую погоду с максимальными температурами +20…+25 градусов, без осадков. Ночью и утром местами дымки. Ветер
Согласно данным ГУ МЧС по НСО, в ближайшие сутки ожидается пожароопасность 3-го, 4-го класса горимости в
«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров на участках, освобожденных от снежного покрова, особенно вблизи автомобильных дорог и приусадебных участков», — рассказали спасатели.