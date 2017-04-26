Аномальная жара до +25 продлится в Новосибирске двое суток, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Синоптики обещают с 26 по 27 апреля жаркую погоду с максимальными температурами +20…+25 градусов, без осадков. Ночью и утром местами дымки. Ветер юго-западный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Согласно данным ГУ МЧС по НСО, в ближайшие сутки ожидается пожароопасность 3-го, 4-го класса горимости в Усть-Таркском, Венгеровском, Куйбышевском, Чистоозерном, Купинском. Баганском, Здвинском, Доволенском, Кочковском, Черепановском, Карасукском и Сузунском районах.

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров на участках, освобожденных от снежного покрова, особенно вблизи автомобильных дорог и приусадебных участков», — рассказали спасатели.