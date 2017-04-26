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07:57 (мск), источник: Om1.ru

Фоторепортаж: кто прошелся по красной дорожке «Движения»

Омский Драмтеатр в пятый раз принял гостей фестиваля кинодебютов. Не сильно задерживаясь из-за позднего начала, по дорожке пробежались Сергей Безруков, Светлана Камылкина, Анна Михалкова и другие звезды, многие из которых уже примелькались на «Движении».

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13
фотографий
13
фотографий

Зрители и фотографы начали занимать стратегические места у пустой ковровой дорожки за пару часов до назначенного времени.

Ждать пришлось долго — дефиле задержалось на 40 минут, как стало известно, из-за особого режима, введенного в аэропорту в день визита Дмитрия Медведева. Зато погода в этот раз не подвела. Предыдущие фестивали проходили или под дождем, или при близкой к нулю температуре, теперь же звездам ничего не мешало промонтрировать публике открытые наряды.

Президент «Движения» Артем Михалков в белоснежном смокинге прошел по дорожке одним из первых. В качестве хозяина он вместе с программным директором Стасом Тыркиным и генеральным продюсером Полиной Зуевой встречал гостей у входа.

Источник: Om1.ru

Неизменная троица организаторов «Движения»: Тыркин, Зуева и Михалков-младший.

Источник: Om1.ru

Первым на дорожке появился Сергей Безруков, который находился в Омске с утра и успел поучаствовать в нескольких площадках культурного форума «Единой России». Актер молниеносно пробежал мимо зрителей, не задержавшись ни на секунду. Впрочем, позже его все-таки заставили раздавать комментарии в зрительном зале.

Из-за задержки церемонии дорожка в этот раз прошла в ускоренном темпе. Звезды почти не останавливались на дорожке для приветствий и селфи с поклонниками.

Некоторых все же по просьбе фотографов перехватывал Михалков.

Источник: Om1.ru

Большой эффект произвел проход режиссера Юлии Зиновьевой, которая приковала к себе все внимание, появившись на дорожке с маленьким ребенком в рюкзаке-переноске. Маму приветствовали бурными аплодисментами.

Сестры Дарья и Екатерина Носик уже стали завсегдатаями «Движения».

Источник: Om1.ru

Просто так зрители не пропустили мимо себя и постоянную гостью фестиваля Светлану Камынину, которая выбрала длинное алое платье и туфли такого же цвета.

Анастасия Грищенко продемонстрировала винное платье с глубоким декольте и пелериной.

Источник: Om1.ru

Актриса Кристина Бабушкина выбрала для дорожки эффектный брючный костюм с глубоким вырезом, который уравновешивало оригинальное ожерелье.

Бабушкина не отказывала поклонникам в селфи и автографах.

Источник: Om1.ru

В числе последних вышла актриса Анна Михалкова, так же не первый год поддерживающая «Движение», которое возглавляет ее брат. А вот обещанный визит Никиты Михалкова не состоялся.

Анна Михалкова выбрала для дефиле строгий образ: черное пальто и черное же платье в горошек с белым воротником.

Источник: Om1.ru

На церемонию прибыл актер Егор Корешков, известный по сериалу «Оттепель» и обоим фильмам «Горько».

Источник: Om1.ru
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