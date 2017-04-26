Фоторепортаж: кто прошелся по красной дорожке «Движения»
Омский Драмтеатр в пятый раз принял гостей фестиваля кинодебютов. Не сильно задерживаясь
Омский Драмтеатр в пятый раз принял гостей фестиваля кинодебютов. Не сильно задерживаясь
Зрители и фотографы начали занимать стратегические места у пустой ковровой дорожки за пару часов до назначенного времени.
Ждать пришлось долго — дефиле задержалось на 40 минут, как стало известно,
Президент «Движения» Артем Михалков в белоснежном смокинге прошел по дорожке одним из первых. В качестве хозяина он вместе с программным директором Стасом Тыркиным и генеральным продюсером Полиной Зуевой встречал гостей у входа.
Неизменная троица организаторов «Движения»: Тыркин, Зуева и
Первым на дорожке появился Сергей Безруков, который находился в Омске с утра и успел поучаствовать в нескольких площадках культурного форума «Единой России». Актер молниеносно пробежал мимо зрителей, не задержавшись ни на секунду. Впрочем, позже его
Некоторых все же по просьбе фотографов перехватывал Михалков.
Большой эффект произвел проход режиссера Юлии Зиновьевой, которая приковала к себе все внимание, появившись на дорожке с маленьким ребенком в
Сестры Дарья и Екатерина Носик уже стали завсегдатаями «Движения».
Просто так зрители не пропустили мимо себя и постоянную гостью фестиваля Светлану Камынину, которая выбрала длинное алое платье и туфли такого же цвета.
Анастасия Грищенко продемонстрировала винное платье с глубоким декольте и пелериной.
Актриса Кристина Бабушкина выбрала для дорожки эффектный брючный костюм с глубоким вырезом, который уравновешивало оригинальное ожерелье.
Бабушкина не отказывала поклонникам в селфи и автографах.
В числе последних вышла актриса Анна Михалкова, так же не первый год поддерживающая «Движение», которое возглавляет ее брат. А вот обещанный визит Никиты Михалкова не состоялся.
Анна Михалкова выбрала для дефиле строгий образ: черное пальто и черное же платье в горошек с белым воротником.
На церемонию прибыл актер Егор Корешков, известный по сериалу «Оттепель» и обоим фильмам «Горько».