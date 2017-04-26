У омского депутата Ложкина родился сын Дмитрий

Сегодня, 26 апреля Om1.ru узнал о радостном событии — пополнении в семье лидера фракции ЛДПР в Горсовете Омска Алексея Ложкина. 30 марта у него родился сын Дмитрий.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете:

— Несомненно мы с супругой очень рады, что в нашей семье появился ещё один малыш! Это наследник Дмитрий Алексеевич, который на днях отметит первый свой юбилей — месяц. Хотели выразить огромную благодарность персоналу роддома № 2 и главному врачу Олегу Александровичу Шрайнер. Они спасли нашего ребенка.

Отметим, что сегодня маму вместе с малышом выписывают из больницы, где они находились под наблюдением врачей. Это уже третий ребенок в семье парламентария, у которого уже есть две дочки.

Редакция Om1.ru поздравляет политика в рождением сына Дмитрия!