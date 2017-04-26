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06:25 (мск), источник: ТАСС

Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Ветер ожидается южной четверти 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют на 26 апреля в Московском регионе сырую, ветреную, но теплую погоду.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15−17, по области — 13−18 градусов.
Представитель Росгидромета

Ветер ожидается южной четверти 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 6−8 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем в четверг характер погоды не изменится — будет пасмурно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

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