Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе
Ветер ожидается южной четверти 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.
Ветер ожидается южной четверти 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют на 26 апреля в Московском регионе сырую, ветреную, но теплую погоду.
Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15−17, по области — 13−18 градусов.
Ветер ожидается южной четверти 7−12 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 6−8 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем в четверг характер погоды не изменится — будет пасмурно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.