Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Предстоящей ночью будет облачно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 6−8 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем в четверг характер погоды не изменится — будет пасмурно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.