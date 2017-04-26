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07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфу и Башкирию ждут резкие перепады температур

Синоптики предупреждают о неприятном сюрпризе.

Источник: Reuters

Холодная весна продолжает преподносить сюрпризы уфимцам. В ближайшие несколько дней жителей башкирской столицы ждут значительные перепады температур.

Так, завтра, 27 апреля, столбик термометра может опуститься до -1. Произойдет это, конечно, ночью. Днем же потеплеет до +15. В пятницу и субботу температура воздуха будет колебаться в районе +17 градусов, но уже к майским праздникам вновь чуть похолодает — до +14.

В первый день мая нас ждет облачная погода, без осадков. Вообще, палящего солнца уфимцам ждать не стоит — все ближайшие дни, вплоть до 2 мая, будут хмурыми и умеренно прохладными.

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