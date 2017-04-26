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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе все-таки появится большое граффити Натальи Ковшовой

Деньги на портрет выделил депутат городского совета.

Три года уфимские художники мечтали о том, что когда-то на жилом доме по одноименной улице в микрорайоне Сипайлово появится граффити с изображением Героя Советского Союза, снайпера Великой Отечественной войны Натальи Ковшовой. Однако средства на эту идею никак не находились.

Сегодня же за проект взялись полным ходом. Завершить его планируют к началу июня.

— Я загорелся этой идеей и занялся разработкой эскиза и проекта росписи, — поделился с «Комсомолкой» хужожник-граффитист Артур Фазылов.

Эскиз портрета поддержали в администрации Октябрьского района Уфы, жители дома и краевед Анатолий Крюков. Деньги на воплощение идеи в жизнь согласился выделить депутат уфимского горсовета Артур Хазигалеев.

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