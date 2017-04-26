В Уфе все-таки появится большое граффити Натальи Ковшовой
Деньги на портрет выделил депутат городского совета.
Деньги на портрет выделил депутат городского совета.
Три года уфимские художники мечтали о том, что
Сегодня же за проект взялись полным ходом. Завершить его планируют к началу июня.
— Я загорелся этой идеей и занялся разработкой эскиза и проекта росписи, — поделился с «Комсомолкой»
Эскиз портрета поддержали в администрации Октябрьского района Уфы, жители дома и краевед Анатолий Крюков. Деньги на воплощение идеи в жизнь согласился выделить депутат уфимского горсовета Артур Хазигалеев.