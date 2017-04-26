Американцы обнаружили «огненные врата ада»

Оригинальный снимок был опубликован в Twitter-аккаунте американского метеоролога Джеймса Спанна (James Spann). «Это дерево было поражено молнией в Болдуине, штат Миссисипи. Оно выгорело изнутри», — отметил он.

Пост Спанна, за четыре дня набрав более 25 тысяч лайков и 11 тысяч ретвитов, стал вирусным, а фотография вызвала бурную реакцию пользователей Twitter.

Некоторые начали сравнивать обожженное дерево с порталом в потусторонний мир, входом в «Обливион» из видеоигры TES: Oblivion и входом в ад.