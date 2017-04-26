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07:07 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Почувствуй себя героем

На «Гонке героев-2017» для челябинцев готовят новую трассу — длиной девять километров.

Массовый забег с элементами боевых действий состоится 13 мая на Чебаркульском полигоне, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это всероссийский проект. Его цель — укрепление имиджа армии. Для участия необходимо собрать команду из 10 человек. В этом году любителей экстрима ждут свыше 30 препятствий. Одно из испытаний — проползти под танком. Организаторы обещают засады и дымовые завесы. В небе над полигоном будет летать боевая авиация.

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