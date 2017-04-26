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07:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

В конфликте второклассника с учителем в Челябинской школе разберётся СК

По словам родителей малыша, он получил травму головы при ссоре с преподавателем.

Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о конфликте второклассника школы № 22 Челябинска с педагогом. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

По данным СМИ, в ходе конфликта с преподавателем ученик 2 класса средней школы № 22 Курчатовского района Челябинска получил травму головы.

«По инициативе и.о. руководителя следственного управления из органов внутренних дел, в которые обратилась мать ребенка, затребованы материалы проверки и организовано проведение доследственной проверки», — рассказал Шишков.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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