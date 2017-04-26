Трассу М-5 на полчаса перекроют в Челябинской области

Автомобилистов, собирающихся выезжать на М-5 в Челябинской области, просят заранее планировать маршрут — федеральную трассу на полчаса закроют для ремонта кабеля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 26 апреля, с 11.00 до 11.30 в районе поселка Тимирязевский (Чебаркульский район, Челябинская область) будут ремонтировать кабель СИП 4−35 миллиметра на ВЛ-0,4 кВ. Во время работ движение по М-5 на 1825 км закроют.

«Просьба скорректировать движение на этот промежуток времени для экстренных служб, а также учитывать задержку в пути при планировании маршрута», — сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Автомобилистов и граждан, собирающихся в поездку на общественном транспорте, просят планировать время в пути и маршрут заранее.