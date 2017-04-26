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11:24 (мск), источник: Югополис

В Сочи на два месяца запретят лов камбалы

​С 1 мая до 30 июня в акватории Сочи запрещен лов камбалы-калкана.

Источник: Югополис

Ограничение вводится на период нереста для восстановления популяции ценной промысловой рыбы.

Вводимые ограничения будут действовать на всей Черноморской акватории, расположенной между устьем реки Псоу и мысом Панагия, включая акватории запретного пространства «Анапская банка» и акватории к юго-западу. Ограничения коснутся как рыболовецких бригад и рыбодобывающих компаний, так и любителей спортивной рыбалки.

За соблюдением запрета будут следить сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Нарушение правил добычи рыбы предусматривает как административную, так и уголовную ответственность, сообщает «Макс портал».

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