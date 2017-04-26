В Сочи на два месяца запретят лов камбалы

Ограничение вводится на период нереста для восстановления популяции ценной промысловой рыбы.

Вводимые ограничения будут действовать на всей Черноморской акватории, расположенной между устьем реки Псоу и мысом Панагия, включая акватории запретного пространства «Анапская банка» и акватории к юго-западу. Ограничения коснутся как рыболовецких бригад и рыбодобывающих компаний, так и любителей спортивной рыбалки.

За соблюдением запрета будут следить сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Нарушение правил добычи рыбы предусматривает как административную, так и уголовную ответственность, сообщает «Макс портал».