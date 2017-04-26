В Сочи на два месяца запретят лов камбалы
С 1 мая до 30 июня в акватории Сочи запрещен лов
С 1 мая до 30 июня в акватории Сочи запрещен лов
Ограничение вводится на период нереста для восстановления популяции ценной промысловой рыбы.
Вводимые ограничения будут действовать на всей Черноморской акватории, расположенной между устьем реки Псоу и мысом Панагия, включая акватории запретного пространства «Анапская банка» и акватории к
За соблюдением запрета будут следить сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Нарушение правил добычи рыбы предусматривает как административную, так и уголовную ответственность, сообщает «Макс портал».