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07:47 (мск), источник: Publika.md

«Ликвидаторы» получат к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС по тысяче леев

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьи погибших получат по 1000 леев.

Источник: Publika.md

Единовременную помощь предоставляет по случаю годовщины трагедии Республиканский фонд социальной помощи. Общественная ассоциация «Союз Чернобыль-Молдовы» организует сегодня мемориальный марш.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. До сих пор зона вокруг станции пустует. Наибольшему радиационному заражению подверглась территория Украины, Беларуси и России. Облучение получили более пяти миллионов человек. Почти 350 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше трёх с половиной тысяч жителей Молдовы. Из них в живых — 2311 человек, большинство — инвалиды.

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