«Ликвидаторы» получат к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС по тысяче леев

Единовременную помощь предоставляет по случаю годовщины трагедии Республиканский фонд социальной помощи. Общественная ассоциация «Союз Чернобыль-Молдовы» организует сегодня мемориальный марш.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. До сих пор зона вокруг станции пустует. Наибольшему радиационному заражению подверглась территория Украины, Беларуси и России. Облучение получили более пяти миллионов человек. Почти 350 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше трёх с половиной тысяч жителей Молдовы. Из них в живых — 2311 человек, большинство — инвалиды.