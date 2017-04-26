Жена Кайрата Нуртаса опубликовала редкие фото звезды
Супруга востребованного, известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала редкие фото звезды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Супруга востребованного, известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала редкие фото звезды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Ұмытылмас сəттерім (Аллаға шүкір). Мои не забываемые моменты. Как же летит время…» — подписала она снимки, сделанные в столичном Байтереке.
Известно, что у пары есть трое детей. Певец крайне неохотно говорит на тему личной жизни. По некоторым слухам, такая тактика выбрана в целях маркетинга.
Сама Жулдыз в социальных сетях рассказывала, что с Кайратом познакомилась на кастинге клипа «Арман». Супруга звезды признается, что не испытывает чувства ревности и с уважением относится к творчеству любимого.