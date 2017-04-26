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07:28 (мск), источник: Tengrinews

Жена Кайрата Нуртаса опубликовала редкие фото звезды

Супруга востребованного, известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала редкие фото звезды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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7
фотографий
7
фотографий

«Ұмытылмас сəттерім (Аллаға шүкір). Мои не забываемые моменты. Как же летит время…» — подписала она снимки, сделанные в столичном Байтереке.

Известно, что у пары есть трое детей. Певец крайне неохотно говорит на тему личной жизни. По некоторым слухам, такая тактика выбрана в целях маркетинга.

Сама Жулдыз в социальных сетях рассказывала, что с Кайратом познакомилась на кастинге клипа «Арман». Супруга звезды признается, что не испытывает чувства ревности и с уважением относится к творчеству любимого.

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