Жена Кайрата Нуртаса опубликовала редкие фото звезды

«Ұмытылмас сəттерім (Аллаға шүкір). Мои не забываемые моменты. Как же летит время…» — подписала она снимки, сделанные в столичном Байтереке.

Известно, что у пары есть трое детей. Певец крайне неохотно говорит на тему личной жизни. По некоторым слухам, такая тактика выбрана в целях маркетинга.

Сама Жулдыз в социальных сетях рассказывала, что с Кайратом познакомилась на кастинге клипа «Арман». Супруга звезды признается, что не испытывает чувства ревности и с уважением относится к творчеству любимого.