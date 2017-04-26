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07:43 (мск), источник: VN.ru

Губернатор пообещал навести порядок на кладбищах

Состояние всех кладбищ Новосибирской области должно быть улучшено, заявил глава региона Владимир Городецкий на встрече с журналистами, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Губернатор рассказал о своем поручении подготовить план мероприятий по благоустройству кладбищ и определить размер возможных субсидий на эти цели из областного бюджета. Программа будет рассчитана не на один год, в результате все кладбища Новосибирской области будут приведены в современный вид, обустроены и облагорожены.

Эти работы предполагают не только уборку листвы и мусора, но и покраску пилонов, установку декоративных ограждений. Кроме того, планируется восстановление бесхозных могил и поправка памятников, а также озеленение мест захоронения.

Городецкий особо отметил, что благоустройство кладбищ должно быть активизировано в преддверии Дня Победы. «Во всех районах Новосибирской области существуют могилы участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех, кто ушел из жизни во время войны и после нее. Многие захоронения с течением времени по разным причинам остались без должного ухода. Мы не должны быть чужими в такой ситуации», — пояснил губернатор.

В среду, 25 апреля, православные новосибирцы отмечали Радоницу, в народе называемую Родительским днем. В этот день принято посещать могилы родных и близких, вспоминать усопших. Считается, что Радоница — это «Пасха для умерших».

В 2017 году в бюджете Новосибирской области заложено 15 миллионов рублей на оказание индивидуальной помощи родственникам участников Великой Отечественной войны по приобретению памятников. На сегодня оформлено 246 заявок на получение такой помощи, и 206 из них уже удовлетворены.

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