Букмекерские конторы принимают ставки на победителя конкурса «Евровидение-2017»
Букмекерские конторы начали принимать ставки на победителя «Евровидения-2017». Фаворитом назван итальянец Франческо Габбани с песней о карме западного человека.
Букмекерские конторы начали принимать ставки на победителя «Евровидения-2017». Фаворитом назван итальянец Франческо Габбани с песней о карме западного человека.
На втором месте оказался 17-летний болгарский исполнитель Кристиан Костов с песней «Прекрасный беспорядок».
Замыкают тройку лидеров Робин Бенгтсон из Швеции и его песня «Я не могу двигаться дальше».
Исполнители из Румынии Илинка и Алексу Флоря пока на десятом место, украинская группа «O.Torvald» — на 23-ем.
А вот молдавскому коллективу «Sunstroke Project» букмекеры не оставляют шансов даже на выход в финал.