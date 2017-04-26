Букмекерские конторы принимают ставки на победителя конкурса «Евровидение-2017»

На втором месте оказался 17-летний болгарский исполнитель Кристиан Костов с песней «Прекрасный беспорядок».

Замыкают тройку лидеров Робин Бенгтсон из Швеции и его песня «Я не могу двигаться дальше».

Исполнители из Румынии Илинка и Алексу Флоря пока на десятом место, украинская группа «O.Torvald» — на 23-ем.

А вот молдавскому коллективу «Sunstroke Project» букмекеры не оставляют шансов даже на выход в финал.