Особый противопожарный режим введен в 4 муниципалитетах Челябинской области
В апреле ликвидировано уже 70 лесных пожаров на площади более 320 гектаров.
В апреле ликвидировано уже 70 лесных пожаров на площади более 320 гектаров.
Особый противопожарный режим введен в четырех муниципалитетах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«В условиях особого противопожарного режима категорически запрещено использование открытого огня для любых целей: сжигания мусора, пала травы, приготовления пищи и так далее. Нарушителям грозит штраф от 1 тыс. рублей и вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от последствий», — отмечается в сообщении.
Напомним, пожароопасный сезон был объявлен с 10 апреля.
За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 36,35 гектара: по два возгорания произошло на территориях Красноармейского (10,7 га), Чебаркульского (7,05 га) и Шершневского (2,3 га) лесничеств, по одному — в Аргаяшском (13,1 га) и Увельском (3,2 га).
«Основной причиной пожаров
Всего в апреле ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 321,9 гектара.