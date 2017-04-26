Особый противопожарный режим введен в 4 муниципалитетах Челябинской области

Особый противопожарный режим введен в четырех муниципалитетах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального Главного управления МЧС, режим начал действовать на территории Чесменского района. Ранее сообщалось о введении ОПР в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском районах.

«В условиях особого противопожарного режима категорически запрещено использование открытого огня для любых целей: сжигания мусора, пала травы, приготовления пищи и так далее. Нарушителям грозит штраф от 1 тыс. рублей и вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от последствий», — отмечается в сообщении.

Напомним, пожароопасный сезон был объявлен с 10 апреля.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 36,35 гектара: по два возгорания произошло на территориях Красноармейского (10,7 га), Чебаркульского (7,05 га) и Шершневского (2,3 га) лесничеств, по одному — в Аргаяшском (13,1 га) и Увельском (3,2 га).

«Основной причиной пожаров по-прежнему является переход огня с прилегающих к лесу территорий», — сообщил заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский.

Всего в апреле ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 321,9 гектара.