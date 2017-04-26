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08:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Военная авиация пролетит над Екатеринбургом 9 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице в торжественном параде ко Дню Победы примет участие боевая авиация.

В небе над городом пролетят 20 единиц боевой техники. Зрители военного парада увидят вертолет МИ-26, звенья вертолетов МИ-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также самолеты Л-410, АН-12 и АН-26.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, самолеты и вертолеты поднимутся с нескольких аэродромов в Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае, а парадный строй сформируют уже в небе. Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.

Чтобы отработать время пролета, запланированы репетиционные полеты. Они будут проходить в дневное время.

Напоминаем, впервые авиация приняла участие в Параде Победы в 2015 году.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в военном параде Победы 9 Мая примут участие комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

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