Военная авиация пролетит над Екатеринбургом 9 мая
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице в торжественном параде ко Дню Победы примет участие боевая авиация.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице в торжественном параде ко Дню Победы примет участие боевая авиация.
В небе над городом пролетят 20 единиц боевой техники. Зрители военного парада увидят вертолет МИ-26, звенья вертолетов МИ-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М,
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Чтобы отработать время пролета, запланированы репетиционные полеты. Они будут проходить в дневное время.
Напоминаем, впервые авиация приняла участие в Параде Победы в 2015 году.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в военном параде Победы 9 Мая примут участие комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».