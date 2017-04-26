Почти 100% аварий в Новосибирске происходит из-за плохих дорог

Свыше 95% дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске возникают из-за неудовлетворительного содержания дорог. Зачастую водители не видят дорожную разметку, которая быстро исчезает после ее нанесения на асфальт. Акцент на этом в своем докладе сделал глава городской Госавтоинспекции Евгений Маслюк. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения чиновники мэрии уделили этому вопросу особое внимание. Уже сейчас активно внедряется практика нанесения дорожной разметки краской высокого качества, с содержанием пластика. Однако такая разметка требует строгого соблюдения технологии при ее нанесении.

Помимо плохо различимой разметки, в числе проблем — отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, а также наличие продольных просадок дорожного полотна, проще говоря, колея. Колея провоцирует ДТП в одних и тех же местах. В качестве примера Евгений Маслюк привел ситуацию на улице Балтийской, где 10 февраля и 26 марта произошли аварии, в которых сопутствующим фактором стало наличие продольных просадок дорожного полотна.

Однако есть и хорошие новости. В первом квартале текущего года в Новосибирске снизилось количество ДТП, в которых погибли люди. Так, если в аналогичный период прошлого года произошло 341 ДТП, в которых погибло 12 человек, то в 2017 — 279 ДТП, в которых погибло 8 человек. Таким образом, количество погибших в авариях снизилось на 35%.