Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Киев оказался не готов к аресту транзитного газа «Газпрома»
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
08:37 (мск), источник: VN.ru

Почти 100% аварий в Новосибирске происходит из-за плохих дорог

Сопутствующим фактором множества ДТП в Новосибирске становятся неудовлетворительные дорожные условия: плохо различимая разметка, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, а также колея. Об этом заявил сегодня начальник ГИБДД Новосибирска Евгений Маслюк во время заседания комиссии мэрии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Свыше 95% дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске возникают из-за неудовлетворительного содержания дорог. Зачастую водители не видят дорожную разметку, которая быстро исчезает после ее нанесения на асфальт. Акцент на этом в своем докладе сделал глава городской Госавтоинспекции Евгений Маслюк. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения чиновники мэрии уделили этому вопросу особое внимание. Уже сейчас активно внедряется практика нанесения дорожной разметки краской высокого качества, с содержанием пластика. Однако такая разметка требует строгого соблюдения технологии при ее нанесении.

Помимо плохо различимой разметки, в числе проблем — отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, а также наличие продольных просадок дорожного полотна, проще говоря, колея. Колея провоцирует ДТП в одних и тех же местах. В качестве примера Евгений Маслюк привел ситуацию на улице Балтийской, где 10 февраля и 26 марта произошли аварии, в которых сопутствующим фактором стало наличие продольных просадок дорожного полотна.

Однако есть и хорошие новости. В первом квартале текущего года в Новосибирске снизилось количество ДТП, в которых погибли люди. Так, если в аналогичный период прошлого года произошло 341 ДТП, в которых погибло 12 человек, то в 2017 — 279 ДТП, в которых погибло 8 человек. Таким образом, количество погибших в авариях снизилось на 35%.

В общей структуре ДТП самое большое количество аварий произошло по вине водителей, которые нарушили правила дорожного движения — это 62% от общего числа погибших. В числе проблем — рост на 18% ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. Дети переходят дорогу в неустановленных местах, а также неожиданно выходят из-за остановившегося транспорта также в неустановленном месте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
100-балльники учат сдавать ЕГЭ выпускников-2017
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
В России могут запретить алкоэнергетики
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь