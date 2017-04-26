На Первом канале показали разбитые омские дороги

Разбитые дороги Омска показал на федеральном канале в своём сюжете журналист Михаил Акинченко.

Он рассказал, что в наш город Дмитрий Медведев поехал в том числе из-за большого количества жалоб на на состояние городских магистралей. Поэтому Премьер-министр сам сел за руль по пути из аэропорта и обнаружил ямы на дорогах, которые были отремонтированы в прошлом году.

«Выявленные дефекты появились из-за некачественного ремонта, необходимо в рамках гарантии исправить. Нам не нужны дороги, которые ремонтируются на несколько месяцев», — заявил Медведев.

Столичные журналисты выбрали самые разбитые улицы и показали огромное количество ям.

Губернатор Виктор Назаров сообщил, что этом году планируется построить порядка 125 км дорог с твёрдым покрытием. Все работы завершатся до 30 сентября, и все средства будут освоены.

«Осваивать деньги у нас умеют, в том числе и дорожники, а нам нужны качественно выполненные работы», — ответил премьер.

Между тем, в сюжете рассказали о высоком уровне культуры — на контрасте с дорогами. Показали драматический театр, а также театр кукол в Калачинске, который обещают отремонтировать и завезти в него новое оборудование в рамках программы «Малые театры».

Далее речь шла о форуме, на который съехались актёры, режиссёры и театральные руководители. Здесь особое внимание уделили детским театрам.