На Первом канале показали разбитые омские дороги
Но столичные журналисты похвалили театры региона.
Но столичные журналисты похвалили театры региона.
Разбитые дороги Омска показал на федеральном канале в своём сюжете журналист Михаил Акинченко.
Он рассказал, что в наш город Дмитрий Медведев поехал в том числе
«Выявленные дефекты появились
Столичные журналисты выбрали самые разбитые улицы и показали огромное количество ям.
Губернатор Виктор Назаров сообщил, что этом году планируется построить порядка 125 км дорог с твёрдым покрытием. Все работы завершатся до 30 сентября, и все средства будут освоены.
«Осваивать деньги у нас умеют, в том числе и дорожники, а нам нужны качественно выполненные работы», — ответил премьер.
Между тем, в сюжете рассказали о высоком уровне культуры — на контрасте с дорогами. Показали драматический театр, а также театр кукол в Калачинске, который обещают отремонтировать и завезти в него новое оборудование в рамках программы «Малые театры».
Далее речь шла о форуме, на который съехались актёры, режиссёры и театральные руководители. Здесь особое внимание уделили детским театрам.