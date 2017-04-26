Космический мусор может привести к катастрофам на орбите

На сегодняшний день на орбите уже насчитывается около 1300 действующих спутников. Кроме них на земной орбите «болтается» около 750 тысяч объектов размером более одного сантиметра. Это становится серьёзнейшим препятствием для дальнейшего освоения космоса.

По данным исследователей, в ближайшие 200 лет количество космического мусора может увеличиться в полтора раза.

О проблеме освоения космоса, когда космос превращается в свалку отходов, в эфире радио Sputnik говорит ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт.