Туристов из Европы и Кореи спасли в Алматинской области

Сообщение о ЧП поступило на пункт связи пожарной части № 7 села Узынагаш Жамбылского района 22 апреля 2017 года.

По информации ДЧС Алматинской области, граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи приехали на отдых и экскурсию в Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы», находящийся в селе Карабастау.

Попытки проехать самостоятельно привели к образованию глубоких ям, поэтому попытки отбуксировать автобус на дорогу ни к чему не привели.

Силами ДЧС Алматинской области 19 человек эвакуированы до границы с Кыргызской Республикой, для дальнейшего продолжения экскурсии. Пострадавших, получивших травм нет.

На данный момент автобус находится на месте происшествия. Водитель размещен в местном общежитии.