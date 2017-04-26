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08:39 (мск), источник: Kazinform

Туристов из Европы и Кореи спасли в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В селе Карабастау Алматинской области иностранные граждане, общее число которых вместе с водителем составило 20 человек, из-за технически неисправного грузопассажирского автобуса, застряли на грунтовой дороге, в шести километрах от трассы Карабастау-Алматы.

Источник: Kazinform

Сообщение о ЧП поступило на пункт связи пожарной части № 7 села Узынагаш Жамбылского района 22 апреля 2017 года.

По информации ДЧС Алматинской области, граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи приехали на отдых и экскурсию в Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы», находящийся в селе Карабастау.

Попытки проехать самостоятельно привели к образованию глубоких ям, поэтому попытки отбуксировать автобус на дорогу ни к чему не привели.

Силами ДЧС Алматинской области 19 человек эвакуированы до границы с Кыргызской Республикой, для дальнейшего продолжения экскурсии. Пострадавших, получивших травм нет.

На данный момент автобус находится на месте происшествия. Водитель размещен в местном общежитии.

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