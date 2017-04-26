Туристов из Европы и Кореи спасли в Алматинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В селе Карабастау Алматинской области иностранные граждане, общее число которых вместе с водителем составило 20 человек,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В селе Карабастау Алматинской области иностранные граждане, общее число которых вместе с водителем составило 20 человек,
Сообщение о ЧП поступило на пункт связи пожарной части № 7 села Узынагаш Жамбылского района 22 апреля 2017 года.
По информации ДЧС Алматинской области, граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи приехали на отдых и экскурсию в Государственный
Попытки проехать самостоятельно привели к образованию глубоких ям, поэтому попытки отбуксировать автобус на дорогу ни к чему не привели.
Силами ДЧС Алматинской области 19 человек эвакуированы до границы с Кыргызской Республикой, для дальнейшего продолжения экскурсии. Пострадавших, получивших травм нет.
На данный момент автобус находится на месте происшествия. Водитель размещен в местном общежитии.