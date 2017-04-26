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08:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна

Зонд «Кассини» приступает к первому в серии из 22 пролетов между кольцами Сатурна и его атмосферой. Ученые надеются, что это поможет дать ответы на давно мучающие их вопросы о происхождении и свойствах колец Сатурна.

Источник: NASA

Это станет последней миссией зонда по сбору научных данных, которая закончится в сентябре.

«Кассини», двигаясь со скоростью в 110 тысяч километров в час, в первый раз «поднырнет» под кольца Юпитера в 9 утра по Гринвичу (полдень по Москве).

Ввиду опасности столкновения с частицами из камня или льда зонд будет использовать свою большую антенну как щит. При такой скорости столкновение даже с крохотными частицами может оказаться совершенно губительным для космического аппарата.

Аналитики считают, что шансы на подобное столкновение невелики, но специалисты по управлению полетом хотят избежать даже мельчайшего риска.

Так как антенна на время полета не будет направлена в сторону Земли, радиоконтакт с зондом будет потерян на время пролета. Центр управления полетом ожидает, что контакт с зондом будет восстановлен лишь через 20 часов.

Если операция окажется удачной, то «Кассини» совершит еще 21 такой пролет в течение ближайших пяти месяцев, после чего зонд войдет в плотные слои атмосферы Сатурна. Так как на борту «Кассини» к тому времени практически не останется горючего, его миссия не может быть продолжена.

НАСА называет пролеты между атмосферой Сатурна и его кольцами грандиозным финалом.

Если не произойдет никаких происшествий, «Кассини» пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также данные, которые помогут разрешить множество до сих пор неразрешенных вопросов об истории этой планеты.

«Эта миссия принесет множество новых и удивительных данных», — говорит Атена Кустени из Парижской обсерватории в Медоне, во Франции. «Мы ожидаем получить информацию о составе, структуре и динамике атмосферы Сатурна, а также поразительную информацию о кольцах», — говорит она.

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Одна из главных задач миссии — определить массу, и, соответственно, возраст колец Сатурна. Чем больше их масса, тем выше шанс, что они существуют с глубокой древности, возможно даже являясь ровесниками самого Сатурна.

«В прошлом мы не могли определить массу колец, потому, что “Кассини” пролетал в стороне от них», — объясняет Лучиано Иесс из римского университета Ла Сапиенца.

«Влияние колец на гравитационное поле было невозможно измерить из-за сплюснутой формы Сатурна. Но, пролетев между планетой и ее кольцами, “Кассини” сможет определить свойства пространства вокруг планеты», — добавляет он. «Мы в состоянии определить скорость “Кассини” вплоть до нескольких микронов в секунду. Это просто потрясающе, если вспомнить, что “Кассини” находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли».

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Однако, как говорит, Николас Алтобелли из Европейского космического агентства, даже если ученым удастся определить массу колец, из этого не следует, что они смогут определить их возраст. «Нам все еще необходимо понять параметры состава колец Сатурна. Они состоят из практически чистой воды в виде льда. Если их возраст соответствует возрасту самого Сатурна, почему они выглядят так свежо, когда на них постоянно обрушиваются метеориты?», — вопрошает он.

Согласно одной из теорий, возраст колец может быть совсем небольшим, так как они могут быть останками кометы, которая слишком близко подошла к Сатурну и была разорвана его гравитационным полем на бесчисленные фрагменты.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
5
Владимир Пацак
У Юпитера, кольца -то старые, а у Сатурна молодые...
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Андрей Гончаров
Очепятки всегда бывают. Простительно.
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Профессор
Притом не первый. Вроде и сайт научный...
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