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08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Последний писк уфимских комаров

Травлю насекомых в башкирской столице начнут уже на следующей неделе.

Прошлым летом город накрыл настоящий комариный апокалипсис. То ли обработать не успели вовремя, то ли паводок сыграл на руку — то бишь на лапку — насекомым, но отбиться от них было просто невозможно.

— Учитывая прошлогодний негативный опыт, когда у нас была большая вода и оптимальные условия для комаров, мы начали подготовительную работу заранее. Вместе с минздравом и центром дезинфекции готовимся с февраля месяца, — заявила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина.

О нашествии комаров на Уфу заговорил даже мэр Ирек Ялалов.

— В прошлом году много критики вылилось в отношении вашего покорного слуги. Но у нас в государстве каждый отвечает за свое направление, — отметил сити-менеджер, намекая на то, что борьба с комарами — это дело не администрации, а федеральных органов.

Работу уфимские дезинфекторы уже начали и закупили специальные препараты от клещей и комаров, которые должны избавить городские парки и скверы от кровопийц как минимум на полтора месяца.

— Из республиканского бюджета на борьбу с комарами выделено 2,8 миллиона рублей. На грызунов — более 3,8 миллиона, — уточнил главный врач республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин.

Специалисты обещали избавить от комаров и клещей 1342 гектара уфимских парков, скверов и водоемов. Это и парк им. Лесоводов Башкирии, парк им. И. Якутова, им. Гафури, им. Калинина, Кашкадан, Нефтехимиков, Гастелло, сад Салавата Юлаева, Аксакова и другие. А вот, к примеру, лесопарковую зону около «Президент отеля» должны обрабатывать владельцы этой территории.

Кстати, вещество, которым будут обрабатывать уфимские парки, по словам специалистов, абсолютно безвредно для людей и животных. Однако оно имеет свойство смываться после первых ливней.

— Изготовитель гарантирует действие препарата — полтора месяца. Я не отрицаю, что часть может быть смыта, но остаточный эффект все-таки будет, — заверил Павел Мочалкин. — Но перед тем как выйти на обработку территории, мы обязательно смотрим прогноз погоды.

Солнышко обещает выглянуть в Уфе уже 27 апреля. А дожди прекратятся, по словам синоптиков, на следующей неделе. Значит, примерно в это время и начнется обработка.

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