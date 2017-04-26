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08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Максим Галкин восхитился красотами башкирской «Венеции»

Юморист выложил забавное видео.

Максим Галкин выложил в своем «Instagram» короткую зарисовку из жизни, снятую в Башкирии.

Дело в том, что на днях Максим приезжал в Уфу на гастроли. Видимо, местные красоты так впечатлили артиста, что тот не смог удержаться и записал видео.

На кадрах Максим сидит на крыльце небольшого кафе по громким названием «Венеция». Юморист расселся «по-пацански» на корточках и радостно уплетает пирожок, запивая его кофе из пластикового стаканчика. На фоне играет приятная итальянская музыка.

— Я в Венеции! — радостно комментирует видео исполнитель.

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