Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
09:57 (мск), источник: РИА Новости

Число счастливых россиян достигло исторического максимума, показал опрос

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических измерений с 1990 года, сегодня так говорят 85% наших сограждан, а главными причинами своего счастья называют семью, детей и крепкое здоровье, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 марта — 2 апреля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% — максимальный показатель за все годы измерений», — говорится в материалах опроса.

Читайте также
Кошка, банька, лес и должность магистра масоновРоссияне рассказали ВЦИОМу, как стать счастливыми и избавиться от стресса.

Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Тем не менее, отмечают во ВЦИОМ, молодые респонденты в возрасте 18−24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), нежели люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и участники опроса, жалующиеся на материальное положение (63%).

Индекс счастья, рассчитанный ВЦИОМ, измеряется в пунктах, его значение может колебаться в диапазоне от —100 до 100: чем оно выше, тем более счастливыми ощущают себя россияне. В начале апреля значение индекса составило 72 пункта, что также стало историческим максимумом за период измерений ВЦИОМ.

Так, в апреле прошлого года индекс был на отметке 68 пунктов, в ноябре — 66 пунктов.

Предыдущий максимум (70 пунктов) был зафиксирован ВЦИОМ в октябре 2015 года, а минимальное значение индекса (6 пунктов) социологи наблюдали в феврале 1992 года.

«Среди знакомых и близких 35% респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают 12%. Каждый второй опрошенный (50%) отмечает примерно равное количество тех и других в своем окружении», — отмечено в материалах исследования.

На основе этих ответов социологи рассчитали индекс социального счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Он может принимать значение от 10 до 90 пунктов: чем выше, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам. Значение этого индекса немного выросло — с 55 пунктов осенью прошлого года до 58 пунктов весной 2017 года. Этот индекс, по данным ВЦИОМ, был чуть выше в 2012 году (62 пункта), в апреле 2014 года (61 пункт) и марте 2015 года (60 пунктов).

Счастливыми россиян делают семья — такую причину назвали 32% респондентов против 20% полгода назад, и дети (19% против 20%).

Для каждого пятого (21%) сегодня залогом счастья является хорошее самочувствие и здоровье близких (против 13% в ноябре прошлого года).

«Однако здоровье занимает первые строчки и в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6%). Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%)», — отмечено в материалах опроса.

Читайте также
Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран

ВЦИОМ также рассчитал глобальный индекс счастья по методике Gallup, респонденту предлагалось ответить на вопрос, счастливым или несчастным он себя ощущает в связи с событиями в личной жизни. Значение этого индекса составило 65 пунктов (74% сказали, что счастливы, а 9% — что несчастливы). В прошлом году, по данным Gallup International, значение соответствующего индекса для России было на отметке 51 пункт, а индекс счастья в масштабах всего мира составлял 59 пунктов.

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что в условиях, «когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости». В последние месяцы такими новостями, по его словам, стали наметившийся рост промышленного производства и ВВП, укрепление рубля, спад напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи.

Все эти факторы стимулируют эмоциональный подъем. Вместе с тем, не стоит забывать, что основными “генераторами” счастья продолжают оставаться факторы личной жизни. Это говорит о том, что люди продолжают уходить во “внутренний мир” семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем “внешнего мира”, которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные.
Олег Чернозуб
эксперт ВЦИОМ

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость разных регионов России в контексте понятия «счастье» в социальных медиа — соцсетях, блогах и на форумах.

Как выяснилось, лидируют по количеству упоминаний в этом контексте две столицы — Москва (28,4% упоминаний) и Санкт-Петербург (15,2%).

В первую десятку также вошли Крым, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, Краснодарский край, Удмуртия, Татарстан и Марий Эл. «Медиалогия» проанализировала более 1 миллиона сообщений в период с 1 по 25 апреля 2017 года.

Комментарии
4
Александр
Мда мощный вброс, получается предыдущий рекорд был поставлен когда рубль обесценился в двое . Отсюда делаем вывод чем хуже жить тем больше мы счастливы, видимо с этим и связана политика проводимая правительством )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр
Видимо просто сократилось количество по-настоящему независимых социологов, и теперь "хвост виляет собакой".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Жорж Помпиду
ВЦИОМ требуется закрыть: они всегда гонят "ПУРГУ" !!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Без отца и партии: Марин Ле Пен покинула «Национальный фронт»
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь