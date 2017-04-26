В 2016 году три несовершеннолетние стали мамами во второй раз

Впрочем, там, по данным статистики, девушки до 16 лет рожают чаще.

Всего в наше стране зарегистрированы 63 несовершеннолетние мамы, и 50 из них — селянки.

В прошлом году в Молдове родились 37 тысяч детей. Это на три процента меньше, чем в 2015-ом. 51% новорожденных — мальчики.

Как отмечают статистики, уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городах.