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09:33 (мск), источник: Publika.md

В 2016 году три несовершеннолетние стали мамами во второй раз

В прошлом году три несовершеннолетние жительницы Молдовы стали мамами во второй раз. Все они живут в селах.

Источник: Publika.md

Впрочем, там, по данным статистики, девушки до 16 лет рожают чаще.

Всего в наше стране зарегистрированы 63 несовершеннолетние мамы, и 50 из них — селянки.

В прошлом году в Молдове родились 37 тысяч детей. Это на три процента меньше, чем в 2015-ом. 51% новорожденных — мальчики.

Как отмечают статистики, уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городах.

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