Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»
«Известия» выяснили, как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя.
«Известия» выяснили, как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя.
26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой в атмосферу был выпущен огромный объем радиоактивных веществ. Взрыв унес жизни 31 человека, несколько десятков квадратных километров территории вокруг Припяти были заражены, а облучению подверглись порядка 8 млн жителей, в том числе ликвидаторы последствий аварии.
Опасность для жизни
Благодаря работам, проведенным по очистке «зоны отчуждения», жизнь на этой территории считается сейчас довольно безопасной. Зоны с повышенным уровнем радиации на данный момент встречаются только поблизости от АЭС. Самые мощные выбросы произошли в северном и западном направлениях, поэтому там всё еще сохраняется угроза для здоровья. Эти территории закрыты от обычных людей, доступ разрешен только профессионалам.
Восстановление
С годами количество людей, возвращающихся домой, в Чернобыль, растет. В некоторых районах вокруг Припяти опасный уровень излучения зафиксирован в рамках десятикилометровой зоны от АЭС. По некоторым данным, сейчас в «зоне отчуждения» живет свыше 500 вернувшихся — так называемых самоселов. Они питаются выращенными самостоятельно овощами, собранными ягодами и грибами, также занимаются рыбалкой или охотой. Многие продукты после проверки на радиацию они вывозят и спокойно продают.
В качестве примера, доказывающего безопасность Чернобыля и близлежащих районов, часто вспоминают историю Розалии Ивановны, которая вернулась домой вскоре после аварии и прожила до 87 лет, скончавшись от старости.
А вот город Припять, расположенный в 2 км от АЭС, вряд ли будет доступен для проживания в ближайшем будущем. Ведь период распада у радиоактивных веществ составляет около 30 лет. Только по истечении указанного срока зараженная местность начнет очищаться.
Но даже с учетом этого на территории Припяти еще долго нельзя будет заниматься сельским хозяйством и использовать воду — в пищу или чтобы помыться. К тому же без вреда для здоровья находиться в городе можно будет сравнительно недолго.
Саркофаг и аллея памяти
Неподалеку от самой АЭС возведен мемориал в память о жертвах трагедии. Построен он был в честь 25-летия со дня аварии. В мемориальном комплексе собрана часть памятников и экспонатов из брошенных населенных пунктов. Распределены эти предметы в разных частях аллеи, заложенной в центре Припяти.
Сразу же после взрыва станцию накрыли саркофагом, который около 30 лет сдерживал дальнейшее распространение радиации. Но к 2013 году укрытие начало потихоньку разрушаться, и власти решили воздвигнуть новую защитную коробку. По оценке специалистов, прослужит она не менее 100 лет. Стоимость укрытия, считающегося самой большой передвижной наземной конструкцией, оценивается в $2 млрд. Его длина составляет 165 м, высота — 110 м, ширина — 257 м, а вес — 36,2 тыс. т.
Домыслы и легенды
После аварии история чернобыльской катастрофы довольно быстро начала обрастать слухами о мутантах, разгуливающих по зараженным территориям. Эти мифы вскоре легли в основу множества книг и фильмов, а также компьютерных игр. Однако в реальности всё иначе.
Поскольку воздействие человека на природу уменьшилось, количество животных в некоторых зонах заметно выросло. Звери бегают даже в Рыжем лесу и Полесском заповеднике, которые серьезно пострадали после взрыва на станции.
На территории Чернобыля замечены олени, кабаны, утки, журавли, лоси и косули. Зимой ученые обнаруживали следы рыси и волков.
Тем не менее в особо загрязненных участках мутации
Туризм
Учитывая популярность «зоны отчуждения», вполне естественно, что это место начало привлекать туристов. При этом в Чернобыль охотно ездят не только жители постсоветского пространства, но и иностранцы.
Первые туристы появились в «зоне отчуждения» в середине 1990-х. Однако после 2002 года, когда вышел доклад ООН, подтверждающий, что на большинстве территорий можно находиться без особого вреда для организма, количество желающих резко возросло. Специалисты разработали несколько маршрутов, и в 2010 году зону открыли для всех желающих. Однако туристам необходимо придерживаться ряда правил: не рекомендуется, например, есть или курить на открытом воздухе, запрещается вывозить предметы за пределы зоны, пить воду из наземных источников или передвигаться на велосипедах, поскольку радиоактивные частички могут попасть на одежду или кожу.