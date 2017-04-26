Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
Кремль отреагировал на данные о падении рейтинга Медведева
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
11Протест одного
12:24 (мск), источник: Известия.Ру

Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»

«Известия» выяснили, как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя.

Источник: Reuters

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой в атмосферу был выпущен огромный объем радиоактивных веществ. Взрыв унес жизни 31 человека, несколько десятков квадратных километров территории вокруг Припяти были заражены, а облучению подверглись порядка 8 млн жителей, в том числе ликвидаторы последствий аварии.

Фоторепортаж
Тридцать лет катастрофы

Опасность для жизни

Благодаря работам, проведенным по очистке «зоны отчуждения», жизнь на этой территории считается сейчас довольно безопасной. Зоны с повышенным уровнем радиации на данный момент встречаются только поблизости от АЭС. Самые мощные выбросы произошли в северном и западном направлениях, поэтому там всё еще сохраняется угроза для здоровья. Эти территории закрыты от обычных людей, доступ разрешен только профессионалам.

Восстановление

С годами количество людей, возвращающихся домой, в Чернобыль, растет. В некоторых районах вокруг Припяти опасный уровень излучения зафиксирован в рамках десятикилометровой зоны от АЭС. По некоторым данным, сейчас в «зоне отчуждения» живет свыше 500 вернувшихся — так называемых самоселов. Они питаются выращенными самостоятельно овощами, собранными ягодами и грибами, также занимаются рыбалкой или охотой. Многие продукты после проверки на радиацию они вывозят и спокойно продают.

В качестве примера, доказывающего безопасность Чернобыля и близлежащих районов, часто вспоминают историю Розалии Ивановны, которая вернулась домой вскоре после аварии и прожила до 87 лет, скончавшись от старости.

Город-призрак

А вот город Припять, расположенный в 2 км от АЭС, вряд ли будет доступен для проживания в ближайшем будущем. Ведь период распада у радиоактивных веществ составляет около 30 лет. Только по истечении указанного срока зараженная местность начнет очищаться.

Но даже с учетом этого на территории Припяти еще долго нельзя будет заниматься сельским хозяйством и использовать воду — в пищу или чтобы помыться. К тому же без вреда для здоровья находиться в городе можно будет сравнительно недолго.

Источник: Reuters

Саркофаг и аллея памяти

Неподалеку от самой АЭС возведен мемориал в память о жертвах трагедии. Построен он был в честь 25-летия со дня аварии. В мемориальном комплексе собрана часть памятников и экспонатов из брошенных населенных пунктов. Распределены эти предметы в разных частях аллеи, заложенной в центре Припяти.

Сразу же после взрыва станцию накрыли саркофагом, который около 30 лет сдерживал дальнейшее распространение радиации. Но к 2013 году укрытие начало потихоньку разрушаться, и власти решили воздвигнуть новую защитную коробку. По оценке специалистов, прослужит она не менее 100 лет. Стоимость укрытия, считающегося самой большой передвижной наземной конструкцией, оценивается в $2 млрд. Его длина составляет 165 м, высота — 110 м, ширина — 257 м, а вес — 36,2 тыс. т.

Домыслы и легенды

После аварии история чернобыльской катастрофы довольно быстро начала обрастать слухами о мутантах, разгуливающих по зараженным территориям. Эти мифы вскоре легли в основу множества книг и фильмов, а также компьютерных игр. Однако в реальности всё иначе.

Поскольку воздействие человека на природу уменьшилось, количество животных в некоторых зонах заметно выросло. Звери бегают даже в Рыжем лесу и Полесском заповеднике, которые серьезно пострадали после взрыва на станции.

На территории Чернобыля замечены олени, кабаны, утки, журавли, лоси и косули. Зимой ученые обнаруживали следы рыси и волков.

Тем не менее в особо загрязненных участках мутации все-таки встречаются: например, у некоторых пернатых бывает неестественный окрас. Но в остальном — ничего необычного.

Туризм

Учитывая популярность «зоны отчуждения», вполне естественно, что это место начало привлекать туристов. При этом в Чернобыль охотно ездят не только жители постсоветского пространства, но и иностранцы.

Источник: Reuters

Первые туристы появились в «зоне отчуждения» в середине 1990-х. Однако после 2002 года, когда вышел доклад ООН, подтверждающий, что на большинстве территорий можно находиться без особого вреда для организма, количество желающих резко возросло. Специалисты разработали несколько маршрутов, и в 2010 году зону открыли для всех желающих. Однако туристам необходимо придерживаться ряда правил: не рекомендуется, например, есть или курить на открытом воздухе, запрещается вывозить предметы за пределы зоны, пить воду из наземных источников или передвигаться на велосипедах, поскольку радиоактивные частички могут попасть на одежду или кожу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Интернет-торговлю драгоценностями легализуют с начала 2018 года
В Кремле проанализируют данные о падении рейтинга Медведева
В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Суд разрешил Улюкаеву гулять по два часа в сутки
Россияне счастливы как никогда — опрос
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь