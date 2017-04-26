Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»

Источник: Reuters

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой в атмосферу был выпущен огромный объем радиоактивных веществ. Взрыв унес жизни 31 человека, несколько десятков квадратных километров территории вокруг Припяти были заражены, а облучению подверглись порядка 8 млн жителей, в том числе ликвидаторы последствий аварии.

Фоторепортаж Тридцать лет катастрофы

Опасность для жизни Благодаря работам, проведенным по очистке «зоны отчуждения», жизнь на этой территории считается сейчас довольно безопасной. Зоны с повышенным уровнем радиации на данный момент встречаются только поблизости от АЭС. Самые мощные выбросы произошли в северном и западном направлениях, поэтому там всё еще сохраняется угроза для здоровья. Эти территории закрыты от обычных людей, доступ разрешен только профессионалам. Восстановление С годами количество людей, возвращающихся домой, в Чернобыль, растет. В некоторых районах вокруг Припяти опасный уровень излучения зафиксирован в рамках десятикилометровой зоны от АЭС. По некоторым данным, сейчас в «зоне отчуждения» живет свыше 500 вернувшихся — так называемых самоселов. Они питаются выращенными самостоятельно овощами, собранными ягодами и грибами, также занимаются рыбалкой или охотой. Многие продукты после проверки на радиацию они вывозят и спокойно продают.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTTq0V6FmLE/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Katerina Mihalenko ? (@iam_mihalenko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-25T11:52:27+00:00">Апр 25 2017 в 4:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

В качестве примера, доказывающего безопасность Чернобыля и близлежащих районов, часто вспоминают историю Розалии Ивановны, которая вернулась домой вскоре после аварии и прожила до 87 лет, скончавшись от старости. Город-призрак А вот город Припять, расположенный в 2 км от АЭС, вряд ли будет доступен для проживания в ближайшем будущем. Ведь период распада у радиоактивных веществ составляет около 30 лет. Только по истечении указанного срока зараженная местность начнет очищаться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/xJF9ACFZYS/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pavel Haber (@ph1394)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-12-28T07:30:31+00:00">Дек 27 2014 в 11:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Но даже с учетом этого на территории Припяти еще долго нельзя будет заниматься сельским хозяйством и использовать воду — в пищу или чтобы помыться. К тому же без вреда для здоровья находиться в городе можно будет сравнительно недолго.

Источник: Reuters

Саркофаг и аллея памяти Неподалеку от самой АЭС возведен мемориал в память о жертвах трагедии. Построен он был в честь 25-летия со дня аварии. В мемориальном комплексе собрана часть памятников и экспонатов из брошенных населенных пунктов. Распределены эти предметы в разных частях аллеи, заложенной в центре Припяти. Сразу же после взрыва станцию накрыли саркофагом, который около 30 лет сдерживал дальнейшее распространение радиации. Но к 2013 году укрытие начало потихоньку разрушаться, и власти решили воздвигнуть новую защитную коробку. По оценке специалистов, прослужит она не менее 100 лет. Стоимость укрытия, считающегося самой большой передвижной наземной конструкцией, оценивается в $2 млрд. Его длина составляет 165 м, высота — 110 м, ширина — 257 м, а вес — 36,2 тыс. т. Домыслы и легенды После аварии история чернобыльской катастрофы довольно быстро начала обрастать слухами о мутантах, разгуливающих по зараженным территориям. Эти мифы вскоре легли в основу множества книг и фильмов, а также компьютерных игр. Однако в реальности всё иначе. Поскольку воздействие человека на природу уменьшилось, количество животных в некоторых зонах заметно выросло. Звери бегают даже в Рыжем лесу и Полесском заповеднике, которые серьезно пострадали после взрыва на станции. На территории Чернобыля замечены олени, кабаны, утки, журавли, лоси и косули. Зимой ученые обнаруживали следы рыси и волков. Тем не менее в особо загрязненных участках мутации все-таки встречаются: например, у некоторых пернатых бывает неестественный окрас. Но в остальном — ничего необычного.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTVw7YqDO8w/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maaay? (@ekaterina_marcenyk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-26T07:24:19+00:00">Апр 26 2017 в 12:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Туризм Учитывая популярность «зоны отчуждения», вполне естественно, что это место начало привлекать туристов. При этом в Чернобыль охотно ездят не только жители постсоветского пространства, но и иностранцы.

Источник: Reuters