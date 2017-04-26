Метрополитен перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции «Улица 1905 года»

«К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции “Улица 1905 года” на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык — Ulitsa nineteen oh five goda», — пояснил собеседник агентства.

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Ранее станция объявлялась согласно латинской транскрипции русского названия, что, по мнению пользователей метро, создавало неудобства для иностранных граждан.

Дублирование звуковых объявлений на английском языке появилось в поездах на Калужско-Рижской, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро.

Как отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, дублирование объявлений на английском языке есть, в том числе, и на Московском центральном кольце.

Появление в поездах метро голосовых объявлений на английском языке выполняется в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 г. и чемпионату мира по футболу 2018 г., которые пройдут в России.

Ранее сообщалось, что объявлять станции на английском языке на всех линиях столичного метро начнут летом 2017 г.