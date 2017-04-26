Жители ул. Волочаевской намерены судиться с мэрией из-за переселения

Большая часть семей, живущих в зоне строительства дороги по ул. Волочаевской, согласилась на переезд в другое место. При этом некоторые жители намерены судиться с мэрией Красноярска из-за условий переселения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

На данный момент проведена оценка 307 земельных участков и 461 расположенного на них объекта. Владельцы 199 участков согласились с предложенными вариантами переезда или компенсации.

Собственники 38 земельных участков (12% от общего количества) не согласились с условиями переезда и обратились в суд. В департаменте градостроительства отмечают, что готовы к спорным ситуациям и судам.

«Это привычный процент не согласных при расселении граждан. Так, при освобождении территории для строительства подходов к 4 мосту таких судебных споров было даже немного больше — порядка 20%. Вместе с тем все вопросы удалось урегулировать, людей расселить, дома снести и построить дорожные развязки в установленный срок», — отмечает заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.

В мэрии подчеркнули, что законодатель с 2015 года сократил срок, в течение которого граждане могут рассматривать предложение муниципалитета о расселении в связи с нуждой государства. Если ранее на это давался год, то сейчас максимальный срок — 90 дней, после чего администрация города может подать в суд. Но и этот период по договоренности с гражданами сокращается до минимума.

«Мы признательны тем гражданам, которые идут навстречу и принимают то или иное решение в первые дни после ознакомления с отчетом об оценке. И таких большинство. Это дает нам право обратиться в суд досрочно, не дожидаясь окончания периода 90 дней. Кроме того, суды, учитывая значимость строительства магистрали, рассматривают дела о расселении максимально оперативно. Уже в рамках первого заседания назначается судебная оценка. Также налажено эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, нотариусами и Росреестром», — добавляет заместитель руководителя Управления капитального строительства Красноярска Юрий Шестопалов.

В администрации подчеркивают, что все объекты, попадающие в зону строительства дороги, проходят оценку независимой экспертной организации. Затем собственники получают право выбора: переселение в новые квартиры дома на пересечении ул. Советской и ул. Корнеева или денежная компенсация. Примечательно, что сейчас дом уже полностью заселен, поэтому у владельцев остается только вариант с компенсацией.