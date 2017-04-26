Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Уральский онколог наживался на пациентах
Наряд Светланы Бондарчук назвали «тонной алого тюля» (фото)
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители ул. Волочаевской намерены судиться с мэрией из-за переселения

При этом большая часть семей согласилась на переезд.

Большая часть семей, живущих в зоне строительства дороги по ул. Волочаевской, согласилась на переезд в другое место. При этом некоторые жители намерены судиться с мэрией Красноярска из-за условий переселения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

На данный момент проведена оценка 307 земельных участков и 461 расположенного на них объекта. Владельцы 199 участков согласились с предложенными вариантами переезда или компенсации.

Собственники 38 земельных участков (12% от общего количества) не согласились с условиями переезда и обратились в суд. В департаменте градостроительства отмечают, что готовы к спорным ситуациям и судам.

«Это привычный процент не согласных при расселении граждан. Так, при освобождении территории для строительства подходов к 4 мосту таких судебных споров было даже немного больше — порядка 20%. Вместе с тем все вопросы удалось урегулировать, людей расселить, дома снести и построить дорожные развязки в установленный срок», — отмечает заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.

В мэрии подчеркнули, что законодатель с 2015 года сократил срок, в течение которого граждане могут рассматривать предложение муниципалитета о расселении в связи с нуждой государства. Если ранее на это давался год, то сейчас максимальный срок — 90 дней, после чего администрация города может подать в суд. Но и этот период по договоренности с гражданами сокращается до минимума.

«Мы признательны тем гражданам, которые идут навстречу и принимают то или иное решение в первые дни после ознакомления с отчетом об оценке. И таких большинство. Это дает нам право обратиться в суд досрочно, не дожидаясь окончания периода 90 дней. Кроме того, суды, учитывая значимость строительства магистрали, рассматривают дела о расселении максимально оперативно. Уже в рамках первого заседания назначается судебная оценка. Также налажено эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, нотариусами и Росреестром», — добавляет заместитель руководителя Управления капитального строительства Красноярска Юрий Шестопалов.

В администрации подчеркивают, что все объекты, попадающие в зону строительства дороги, проходят оценку независимой экспертной организации. Затем собственники получают право выбора: переселение в новые квартиры дома на пересечении ул. Советской и ул. Корнеева или денежная компенсация. Примечательно, что сейчас дом уже полностью заселен, поэтому у владельцев остается только вариант с компенсацией.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рядом с новой школой в Иннокентьевском будет обустроен бульвар
ЦИК нашел способ вернуть на участки до 20 миллионов избирателей
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь