Настоящий подарок обещает погода хабаровчанам на Первомай

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

Приятный сюрприз подготовила небесная канцелярия для хабаровчан: долгожданное тепло с прояснением ожидаются на Праздник весны и труда, 1 мая, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— 1 и 2 мая мы ожидаем теплую и комфортную погоду. В эти дни практически без осадков с дневными температурами до +20°C, — отметила Галина Брынцева.

После солнечного и теплого Первомая, дневная температура снова снизится до 11 градусов.