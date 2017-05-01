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06:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Настоящий подарок обещает погода хабаровчанам на Первомай

Однако до праздника без прояснения — одни дожди.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

Приятный сюрприз подготовила небесная канцелярия для хабаровчан: долгожданное тепло с прояснением ожидаются на Праздник весны и труда, 1 мая, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— 1 и 2 мая мы ожидаем теплую и комфортную погоду. В эти дни практически без осадков с дневными температурами до +20°C, — отметила Галина Брынцева.

После солнечного и теплого Первомая, дневная температура снова снизится до 11 градусов.

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