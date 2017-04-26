Волгоградцы выступили против застройки подъема к ВолГУ

Как сообщил на своей странице в Facebook гражданский активист Алексей Ульянов, на прошедших во вторник, 25 апреля, публичных слушаниях из 128 зарегистрировавшихся 127 человек проголосовало против застройки подъема к Волгоградскому государственному университету. Еще один человек воздержался от голосования.

Напомним, что по информации, опубликованной на сайте городской администрации, между общежитием ВолГУ и его библиотекой, а также на противоположной стороне пешеходной аллеи, ведущей от Второй продольной к корпусу «А» университета могут возвести два многоэтажных дома.