Живучесть отнятых у немецкого шпиона спор сибирской язвы поставили под сомнение

Статья опубликована в журнале mBio.

«Исторически, смешение штаммов бактерий постоянно происходило в течение проведения исследований, — говорит Пол Кейм из Университета Северной Аризоны, ведущий автор работы. — Но теперь у нас есть молекулярные инструменты, позволяющие проводить контроль качества коллекций штаммов для выяснения точного содержания».

В 1917 году в Норвегии поймали немецкого шпиона барона Отто фон Розена, у которого нашли кусочки сахара, внутри которых были стеклянные емкости, заполненные жидкостью со спорами возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis. Его подозревали в намерении скормить сахар северным оленям, которые возили военное снаряжение и еду для войск союзников. В 1998 году бактерию вырастили и в журнале Nature объявили о жизнеспособности клеток, проведших 80 лет в состоянии спор.