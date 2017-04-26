Живучесть отнятых у немецкого шпиона спор сибирской язвы поставили под сомнение

Статья опубликована в журнале mBio.
«Исторически, смешение штаммов бактерий постоянно происходило в течение проведения исследований, — говорит Пол Кейм из Университета Северной Аризоны, ведущий автор работы. — Но теперь у нас есть молекулярные инструменты, позволяющие проводить контроль качества коллекций штаммов для выяснения точного содержания».
В 1917 году в Норвегии поймали немецкого шпиона барона Отто фон Розена, у которого нашли кусочки сахара, внутри которых были стеклянные емкости, заполненные жидкостью со спорами возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis. Его подозревали в намерении скормить сахар северным оленям, которые возили военное снаряжение и еду для войск союзников. В 1998 году бактерию вырастили и в журнале Nature объявили о жизнеспособности клеток, проведших 80 лет в состоянии спор.
Пол Кейм, занимавшийся по заказу ФБР каталогизацией всех штаммов сибирской язвы после рассылок их по почте в США, заметил удивительную схожесть со стандартным лабораторным штаммом Ames Ancestor. Эта разновидность бактерии, скорее всего, находилась в военной лаборатории, где проводили анализ в 1998 году. Двое соавторов той работы также приняли участие в новом исследовании и подтвердили, что, по-видимому, виновато загрязнение образца. «Ту работу много цитировали как свидетельство возможности спор выживать в жидкости в течение 80 лет. Теперь мы знаем, что это было ошибкой. Само же наличие ДНК B. Anthracis в сахаре под сомнение не ставится», — подытоживает Кейм, оставляя открытым вопрос, насколько же на самом деле живучи споры сибирской язвы.