Новый китайский авианосец оказался старым советским

«Кречет» — серия советских авианесущих крейсеров, чье строительство началось в 1970 года. Десятилетие спустя проект был модернизирован: удлинили летную палубу, демонтировали часть ракетно-артиллерийского вооружения, корабль смог использовать самолеты не вертикального взлета и посадки. Первенцем доработанного проекта стал «Адмирал Кузнецов», при закладке носивший имя «Советский Союз».
Второй корабль серии — «Варяг» — из-за развала Советского Союза не был достроен и достался Украине, а та продала его Китаю. Так у Поднебесной появился собственный авианосец: китайцы демонтировали пусковые ракетные установки, установили собственную электронику и назвали корабль Ляолин — в честь провинции, в которую входит Далянь.
Второй китайский авианосец — модернизированная копия первого: он имеет чуть большие размеры и ряд усовершенствований. Но Китай строит и по-настоящему собственный авианесущий корабль — по американской схеме.
Авианосец типа 002 будет иметь три паровые катапульты вместо трамплина, надстройка сократится на 10 процентов, освобождая место на летной палубе для самолетов. Наверху «острова» разместятся четыре больших антенных решетки РЛС кругового обзора. ПВО корабля представлено четырьмя комплексами енитных ракет малой дальности по 24 пусковых ячейки в каждом.