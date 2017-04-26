Новый китайский авианосец оказался старым советским

«Кречет» — серия советских авианесущих крейсеров, чье строительство началось в 1970 года. Десятилетие спустя проект был модернизирован: удлинили летную палубу, демонтировали часть ракетно-артиллерийского вооружения, корабль смог использовать самолеты не вертикального взлета и посадки. Первенцем доработанного проекта стал «Адмирал Кузнецов», при закладке носивший имя «Советский Союз».

Второй корабль серии — «Варяг» — из-за развала Советского Союза не был достроен и достался Украине, а та продала его Китаю. Так у Поднебесной появился собственный авианосец: китайцы демонтировали пусковые ракетные установки, установили собственную электронику и назвали корабль Ляолин — в честь провинции, в которую входит Далянь.