Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
09:20 (мск), источник: Российская газета

Новый китайский авианосец оказался старым советским

Первый авианосец, построенный в Китае и торжественно спущенный на воду в Даляне, на деле является модернизированной версией советского тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143 «Кречет», также как город Далянь был основан русскими в 1898 году и прежде назывался Дальний.

Источник: Reuters

«Кречет» — серия советских авианесущих крейсеров, чье строительство началось в 1970 года. Десятилетие спустя проект был модернизирован: удлинили летную палубу, демонтировали часть ракетно-артиллерийского вооружения, корабль смог использовать самолеты не вертикального взлета и посадки. Первенцем доработанного проекта стал «Адмирал Кузнецов», при закладке носивший имя «Советский Союз».

Второй корабль серии — «Варяг» — из-за развала Советского Союза не был достроен и достался Украине, а та продала его Китаю. Так у Поднебесной появился собственный авианосец: китайцы демонтировали пусковые ракетные установки, установили собственную электронику и назвали корабль Ляолин — в честь провинции, в которую входит Далянь.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".

Второй китайский авианосец — модернизированная копия первого: он имеет чуть большие размеры и ряд усовершенствований. Но Китай строит и по-настоящему собственный авианесущий корабль — по американской схеме.

Авианосец типа 002 будет иметь три паровые катапульты вместо трамплина, надстройка сократится на 10 процентов, освобождая место на летной палубе для самолетов. Наверху «острова» разместятся четыре больших антенных решетки РЛС кругового обзора. ПВО корабля представлено четырьмя комплексами енитных ракет малой дальности по 24 пусковых ячейки в каждом.

Комментарии
6
Оксана Поддубная
Оказалось, что Калибр стоит дешевле авианосца. К счастью, во-время в России это поняли.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ММС
"по американской схеме" - часть палубы отведена под газон, на котором в свободное от вахты время личный состав газонокосилками подстригает траву.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Молодцы китайцы, они ещё покажут америкам - мать?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь