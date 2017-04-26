Из зимы в лето: утром на полуострове заморозки, а днем до +19

По информации Крымского гидрометцентра, утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до —3, однако уже в обеденные часы прогнозируется резкое потепление.

«26 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха днем достигнет 17−19 градусов тепла», — сообщили синоптики.

В Севастополе в среду малооблачно, без осадков. Днем максимальная температура воздуха составит +17 градусов.