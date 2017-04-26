Из зимы в лето: утром на полуострове заморозки, а днем до +19
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове на середину рабочей недели сохраняется действие штормового предупреждения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове на середину рабочей недели сохраняется действие штормового предупреждения.
По информации Крымского гидрометцентра, утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до —3, однако уже в обеденные часы прогнозируется резкое потепление.
«26 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер
В Севастополе в среду малооблачно, без осадков. Днем максимальная температура воздуха составит +17 градусов.