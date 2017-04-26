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15:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Съемки фильма «Тренер» пройдут в Новороссийске в начале мая

Для съемок фильма в городе-герое ищут актеров для массовки. Съёмки будут проводиться 3, 4, 5 и 11 мая в Новороссийске.

Все, кому от 18 до 25 и кто умеет кататься на роликах, самокате, велосипеде или скейте, могут стать участниками массовки.

А для Данилы Козловского ищут дублера. Основные параметры — рост 170 сантиметров и 54 размер одежды. Важно, чтобы актер был шатеном с короткой стрижкой, сообщает интернет-портал «Наша газета» Новороссийск.

Напомним, новый фильм «Тренер» о футболе Данила Козловский будет снимать в Краснодаре и Новороссийске. Для российского актера эта работа станет дебютом в качестве режиссера.

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