Съемки фильма «Тренер» пройдут в Новороссийске в начале мая

Все, кому от 18 до 25 и кто умеет кататься на роликах, самокате, велосипеде или скейте, могут стать участниками массовки.

А для Данилы Козловского ищут дублера. Основные параметры — рост 170 сантиметров и 54 размер одежды. Важно, чтобы актер был шатеном с короткой стрижкой, сообщает интернет-портал «Наша газета» Новороссийск.

Напомним, новый фильм «Тренер» о футболе Данила Козловский будет снимать в Краснодаре и Новороссийске. Для российского актера эта работа станет дебютом в качестве режиссера.