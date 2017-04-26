В День Победы в Иркутске перекроют центральные улицы
Несколько улиц Иркутска будут закрыты для транспорта 9 мая 2017 года.
Несколько улиц Иркутска будут закрыты для транспорта 9 мая 2017 года.
В Иркутске введут временное ограничение движения транспорта по центральным улицам в день празднования 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Как 26 апреля 2017 года сообщила
Движение этих улиц для транспорта будет открываться после прохождения торжественной колонны, при этом участок по улице Декабрьских Событий от улицы Карла Маркса до Нижней Набережной, по Нижней Набережной до Ленина и сквер имени Кирова будут закрыты до окончания праздничного салюта. Так же на время салюта будет полностью ограничено дорожное движения по Глазковскому мосту.
Чтобы в Иркутске в связи с этим не образовались заторы, будет организован объезд по улицам Марата, Канадзавы, Чкалова, бульвару Гагарина и улицы Карла Маркса от бульвара Гагарина до улицы Ленина. Для иркутян и гостей, желающих посетить праздничные мероприятия, будет организована дополнительная парковка у ТЦ «Фортуна».