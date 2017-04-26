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10:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

В День Победы в Иркутске перекроют центральные улицы

Несколько улиц Иркутска будут закрыты для транспорта 9 мая 2017 года.

Источник: AP 2017

В Иркутске введут временное ограничение движения транспорта по центральным улицам в день празднования 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Как 26 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, для подготовки и движения праздничной колонны 9 мая с 7:00 будут перекрыты участки на улицах Советская от Красноярской до Карла Либкнехта, вся улица Декабрьских Событий от мемориала «Танк Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной. Кроме того, будет запрещено ездить автотранспорту по скверу имени Кирова и примыкающим к нему улицам — Сухэ-Батора, Польских Повстанцев, Рабочей и т. д.

Движение этих улиц для транспорта будет открываться после прохождения торжественной колонны, при этом участок по улице Декабрьских Событий от улицы Карла Маркса до Нижней Набережной, по Нижней Набережной до Ленина и сквер имени Кирова будут закрыты до окончания праздничного салюта. Так же на время салюта будет полностью ограничено дорожное движения по Глазковскому мосту.

Чтобы в Иркутске в связи с этим не образовались заторы, будет организован объезд по улицам Марата, Канадзавы, Чкалова, бульвару Гагарина и улицы Карла Маркса от бульвара Гагарина до улицы Ленина. Для иркутян и гостей, желающих посетить праздничные мероприятия, будет организована дополнительная парковка у ТЦ «Фортуна».

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