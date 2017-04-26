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09:29 (мск), источник: Nakanune.ru

«Агенты перемен» могут появиться в Свердловской области после 2018 года

В 2018 г. десант «агентов перемен» высадится в «неблагополучных школах» Свердловской области, об этой возможности рассказал представитель программы «Учитель для России», презентация которой прошла 25 апреля в «Ельцин-центре», передаёт корреспондент Накануне.RU.

Источник: Reuters

«Мы размышляем над темой выхода в Свердловскую область, и есть вариант, что мы выйдем в 2018 или в 2019. сюда», — сказал представитель программы Алексей Мицкевич в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Программа «Учитель для России» стартовала два года назад в Москве, Московской и Воронежской областях. Кроме того, в прошлом году «агенты перемен» появились в Калужской и Тамбовской областях. Смысл ее заключается в том, чтобы заменить учителей «старой школы», которые, как объясняют организаторы программы, далеки от современных детей и, «когда ребёнок достаёт смартфон на уроке, воспринимают это как вызов». Выпускники вузов (причём не только педагогических) проходят отбор и несколько этапов подготовки, в том числе обучение, после которого становятся обладателями сертификатов о переквалификации — и могут отправляться работать в школе с детьми. Программа рассчитана на «неблагополучные школы», где дети якобы не имеют возможности получить качественное образование — программа позволит им «учиться у лучших специалистов, отобранных профессионалами в своей сфере», правда сфера эта бывает далека и от педагогики, и от России — адаптация к российским условиям ведётся с привлечением международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

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