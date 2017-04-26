Автопарк депутатов и губернатора. Какие машины у народных слуг края?

Сведения о доходах, которые обязательно публикуют чиновники и депутаты, позволяют не только узнать заработки народных слуг, но и заглянуть в их гараж. Первыми этой весной декларации обнародовали депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

Действительно, и. о. главы Прикамья имеет в личном распоряжении автомобиль Kia Cerato. Но есть вообще «безлошадные» народные слуги. Нет в соб­ственности «железных коней» у депутатов Госдумы Алексея Бурнашова, Игоря Шубина, Андрея Исаева и Александра Василенко. Впрочем, Шубина в случае необходимости всегда сможет подбросить жена на комфортном внедорожнике Volkswagen Touareg, а Василенко — «вторая половинка» на Audi А4.

Любит прокатиться с ветерком на скоростном байке SUZUKI депутат Госдумы Дмитрий Сазонов. А в его семейном гараже уживаются TOYOTA LAND CRUISER, Mercedes-Benz и скромная «Лада Калина».

А его коллега Игорь Сапко в очередной раз задекларировал квадроцикл CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI. Что ж, вполне актуальное транспортное средство, если учесть качество многих дорог в краевой столице, главой которой Игорь Сапко был до получения депутатского мандата. Ну, а по хорошим дорогам он вполне может прокатиться в премиальных кроссоверах марки LEXUS, которые принадлежат его супруге. Благо у неё их два.

Богатым на события выдался прошлый год для Дмитрия Скриванова: помимо избрания в Госдуму он развёлся с женой, сильно «обеднел» (с 270,2 млн руб. до 15,3 млн руб.) и обзавёлся BMW3401 XDRIVE, а также двумя снегоходами. Так что он при любой погоде сможет добраться до своих избирателей.