Автопарк депутатов и губернатора. Какие машины у народных слуг края?
И. о. губернатора Пермского края владеет достаточно скромным для его статуса автомобилем — Kia Cerato. А какие машины у пермских депутатов?
И. о. губернатора Пермского края владеет достаточно скромным для его статуса автомобилем — Kia Cerato. А какие машины у пермских депутатов?
Сведения о доходах, которые обязательно публикуют чиновники и депутаты, позволяют не только узнать заработки народных слуг, но и заглянуть в их гараж. Первыми этой весной декларации обнародовали депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.
Действительно, и. о. главы Прикамья имеет в личном распоряжении автомобиль Kia Cerato. Но есть вообще «безлошадные» народные слуги. Нет в собственности «железных коней» у депутатов Госдумы Алексея Бурнашова, Игоря Шубина, Андрея Исаева и Александра Василенко. Впрочем, Шубина в случае необходимости всегда сможет подбросить жена на комфортном внедорожнике Volkswagen Touareg, а Василенко — «вторая половинка» на Audi А4.
Любит прокатиться с ветерком на скоростном байке SUZUKI депутат Госдумы Дмитрий Сазонов. А в его семейном гараже уживаются TOYOTA LAND CRUISER,
А его коллега Игорь Сапко в очередной раз задекларировал квадроцикл
Богатым на события выдался прошлый год для Дмитрия Скриванова: помимо избрания в Госдуму он развёлся с женой, сильно «обеднел» (с 270,2 млн руб. до 15,3 млн руб.) и обзавёлся BMW3401 XDRIVE, а также двумя снегоходами. Так что он при любой погоде сможет добраться до своих избирателей.