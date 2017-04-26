Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Уральский онколог наживался на пациентах
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
8 мифов о многодетности
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Автопарк депутатов и губернатора. Какие машины у народных слуг края?

И. о. губернатора Пермского края владеет достаточно скромным для его статуса автомобилем — Kia Cerato. А какие машины у пермских депутатов?

Источник: Аргументы и факты

Сведения о доходах, которые обязательно публикуют чиновники и депутаты, позволяют не только узнать заработки народных слуг, но и заглянуть в их гараж. Первыми этой весной декларации обнародовали депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

Действительно, и. о. главы Прикамья имеет в личном распоряжении автомобиль Kia Cerato. Но есть вообще «безлошадные» народные слуги. Нет в соб­ственности «железных коней» у депутатов Госдумы Алексея Бурнашова, Игоря Шубина, Андрея Исаева и Александра Василенко. Впрочем, Шубина в случае необходимости всегда сможет подбросить жена на комфортном внедорожнике Volkswagen Touareg, а Василенко — «вторая половинка» на Audi А4.

Любит прокатиться с ветерком на скоростном байке SUZUKI депутат Госдумы Дмитрий Сазонов. А в его семейном гараже уживаются TOYOTA LAND CRUISER, Mercedes-Benz и скромная «Лада Калина».

А его коллега Игорь Сапко в очередной раз задекларировал квадроцикл CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI. Что ж, вполне актуальное транспортное средство, если учесть качество многих дорог в краевой столице, главой которой Игорь Сапко был до получения депутатского мандата. Ну, а по хорошим дорогам он вполне может прокатиться в премиальных кроссоверах марки LEXUS, которые принадлежат его супруге. Благо у неё их два.

Богатым на события выдался прошлый год для Дмитрия Скриванова: помимо избрания в Госдуму он развёлся с женой, сильно «обеднел» (с 270,2 млн руб. до 15,3 млн руб.) и обзавёлся BMW3401 XDRIVE, а также двумя снегоходами. Так что он при любой погоде сможет добраться до своих избирателей.

Источник: Аргументы и факты
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Границы дозволенного: 6 ошибок, которые совершают 99% женщин. Психолог
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь