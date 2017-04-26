Театральный фонтан будет «исполнять» Nirvana

1 мая в Перми начнет работать фонтан на площади перед «Театром-Театром». Он будет исполнять пять новых мелодий, среди которых композиции группы Nirvana («Smells like teen spirit»), скрипача Дэвида Гарретта, Петра Ильича Чайковского и Игоря Крутого, сообщает горадминистрация.



Тестовый запуск фонтана произошел 25 апреля. Его репертуар в этом сезоне будет состоять из 20 композиций.